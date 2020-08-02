Поки 2020 рік не перестає нас лякати, пропонуємо помилуватися дивовижними краєвидами. Деякі з них здаються вигадкою якогось художника, але це не так!

Редакція 24 каналу зробила підбірку неймовірних куточків всесвіту.

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Гора Рорайма

На кордоні Венесуели, Бразилії та Гаяни розташована найвища вершина масиву плоских гір – гора Рорайма.

Вона є точкою розділу трьох країн і сягає у висоту 2 739 метрів. Рорайма розташована в національному парку Канайма. Площа парку – 30 тисяч квадратних кілометрів. А плоскі гори цього парку вважаються одними з найстаріших геологічних утворень на Землі!



Гора Рорайма / Фото: pikabu

Національний геопарк "Чжан’є Данься"

Поблизу міста Чжан’є розташувався дивовижний парк, який має площу в 510 квадратних кілометра.

Цей парк "Чжан’є Данься" став відомим завдяки своїм барвистим скелям і є одним з найкрасивіших ландшафтних утворень в Китаї.



Парк "Чжан’є Данься" / Фото: mapme.club

Впадина Данакіль

Впадина Данакіль розташована у північній частині Афарскої улоговини на кордоні Ефіопії та Еритреї.

Це найспекотніше місце на Землі. Наприклад, зимовим ранком температура може досягати 37 градусів, а влітку максимальна – 63 градуси за Цельсієм.

Також впадина Данакіль є одним з найнижчих місць на планеті, адже розташовується на 125 метрів нижче рівня моря.



Впадина Данакіль / Фото: nat-geo

Літаючий гейзер

У штаті Невада поруч із містом Герлах розташувалось справжнє диво світу – Літаючий гейзер!

Цей гейзер ніби злітає над землею та сягає близько півтора метра в висоту.

Походження гейзера напівприродне. Його створили випадково, майже 100 років тому, коли викопували криницю. У стінах криниці виявилась тріщина і вода почала пробиватись назовні. А розчинені мінерали почали рости та утворили підвищення, з якого й б’є гейзер.



Літаючий гейзер / Фото: salik.bi

Мертва долина

Мертва долина розташована у самому серці пустелі Наміб. Долина відома своїми стовбурами мертвих дерев.

Пустеля Наміб існує вже понад 80 мільйонів років, а Мертва долина з’явилася близько 900 років тому, коли ця місцина була відрізана від води. Саме тому основна рослинність – верблюжа акація. Інші рослини та дерева вбило сонце, але залишило сухі та чорні "скелети".



Мертва долина / Фото: mapme.club

Місячна долина

Ще одне з найбільш посушливих місць на Землі – це пустеля Атакама в Чілі. Тут є навіть райони, де ніколи не було дощу!

Відповідно, у цих районах немає нічого живого, лише камені, дрібні соляні озера та тиша… У долині можна знайти схожі з поверхнею місяця краєвиди. Саме через такий вигляд її прозвали Місячною.

Формування з каменів і піщаних дюн утворилися в результаті тривалого впливу вітру.



Місячна долина / Фото: Yuriy Buriak