Пока 2020 год не перестает нас пугать, предлагаем полюбоваться удивительными пейзажами. Некоторые из них кажутся выдумкой какого-то художника, но это не так!

Редакция 24 канала сделала подборку невероятных уголков вселенной.

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Гора Рорайма

На границе Венесуэлы, Бразилии и Гайаны расположена самая высокая вершина массива плоских гор – гора Рорайма.

Она является точкой раздела трех стран и достигает в высоту 2 739 метров. Рорайма расположена в национальном парке Канайма. Площадь парка – 30 тысяч квадратных километров. А плоские горы этого парка считаются одними из старейших геологических образований на Земле!

Гора Рорайма / Фото: pikabu

Национальный геопарк "Чжанъе Данься"

Вблизи города Чжанъе расположился удивительный парк, который имеет площадь в 510 квадратных километров.

Этот парк "Чжанъе Данься" стал известным благодаря своим красочным скалам и является одним из самых красивых ландшафтных образований в Китае.

Парк "Чжанъе Данься" / Фото: mapme.club

Впадина Данакиль

Впадина Данакиль расположена в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи.

Это самое жаркое место на Земле. Например, зимним утром температура может достигать 37 градусов, а летом максимальная – 63 градуса по Цельсию.

Также впадина Данакиль является одним из самых низких мест на планете, ведь располагается на 125 метров ниже уровня моря.

Впадина Данакиль / фото: nat-geo

Летающий гейзер

В штате Невада рядом с городом Герлах расположилось настоящее чудо света – Летающий гейзер!

Этот гейзер будто взлетает над землей и достигает около полутора метра в высоту.

Происхождение гейзера полуестественное. Его создали случайно, почти 100 лет назад, когда выкапывали колодец. В стенах колодца оказалась трещина и вода начала пробиваться наружу. А растворенные минералы начали расти и образовали возвышение, из которого и бьет гейзер.

Летающий гейзер / Фото: salik.bi

Мертвая долина

Мертвая долина расположена в самом сердце пустыни Намиб. Долина известна своими стволами мертвых деревьев.

Пустыня Намиб существует уже более 80 миллионов лет, а Мертвая долина появилась около 900 лет назад, когда эта местность была отрезана от воды. Именно поэтому основная растительность – верблюжья акация. Другие растения и деревья убило солнце, но оставило сухие и черные "скелеты".

Мертва долина / Фото: mapme.club

Лунная долина

Еще одно из самых засушливых мест на Земле – пустыня Атакама в Чили. Здесь есть даже районы, где никогда не было дождя!

Соответственно, в этих районах нет ничего живого, только камни, мелкие соляные озера и тишина... В долине можно найти похожие с поверхностью луны пейзажи. Именно из-за такого вида ее прозвали лунной.

Формирования из камней и песчаных дюн образовались в результате длительного воздействия ветра.



Лунная долина / Фото: Yuriy Buriak