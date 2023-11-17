Мають бути вдома у кожного: 5 невибагливих кімнатних рослин, які прикрасять вашу оселю
Кімнатні рослини можуть гарно прикрасити будинок. Найчастіше люди вибирають ті, які є менш вибагливими, щоб не витрачати багато часу на догляд.
24 Канал розкаже, які непримхливі кімнатні рослини мають бути вдома у кожного.
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Невибагливі кімнатні рослини
Калатея має зелені та лавандові відтінки. Рослина гарно прикрасить та урізноманітнить кімнату. Для хорошого цвітіння потрібен щотижневий полив та непряме сонячне світло.
Традесканція добре виносить спекотне літо та прохолодну зиму. Крім того, росте в будь-якому місці квартири. Найкраще традесканції цвітуть при яскравому світлі без прямих сонячних променів.
Кактуси та сукуленти вважаються одними із найменш вибагливих кімнатних рослин. Адже їм достатньо всього лиш трошки води та непрямого сонячного світла.
Монстера Деліціоза також додасть нових фарб кімнаті. Рослина потребує щотижневого поливу та непрямого сонячного світла. Вона не лише красива, але й неймовірно швидко росте.
Сансев’єрія добре росте як на сонці, так і в тіні. Рослина переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив. Крім того, їй достатньо світла від лампи.