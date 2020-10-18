Стрімінговий портал Netflix уважно слідкує за протестами в Білорусі та вирішив зняти про них документальний фільм або серіал.

Над цим компанія працює вже понад 2 місяці, повідомив у своєму телеграм-каналі радник Світлани Тіхановської з міжнародних справ Франак Вячорка,

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За його словами, зйомки вже проходять в Мінську, а також Києві та Вільнюсі. Білоруськи силовики навіть встигли затримати кількох членів знімальної групи.

Героями документальної картини будуть демонстранти та Координаційна рада на чолі з опозиціонеркою Світланою Тіхановською, зауважив Вячорка.

Що відбувається у Білорусі

Після президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня, країну сколихнули масштабні протести та страйки. Вони тривають вже понад 2 місяці.

Люди вважають, що вибори сфальсифіковані. Вони не визнають результатів, згідно яких Олександр Лукашенко переміг опозиціонерку Світлану Тихановську.

Білоруські силовики продовжують жорстоко розганяти протести. Є загиблі, понад тисяча – потерпіли через дії правоохоронців.

Тихановській довелося виїхати за кордон. 23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка – без присутності народу та трансляції, як цього вимагає закон.

Детальніше про перебіг масових протестів у Білорусі та ситуацію в країні – читайте за посиланням.