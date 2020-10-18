Netflix готовит фильм о протестах в Беларуси: силовики задерживали съемочную группу
Стриминговый портал Netflix внимательно следит за протестами в Беларуси и решил снять о них документальный фильм или сериал.
Над этим компания работает уже более 2 месяцев, сообщил в своем телеграм-канале советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.
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По его словам, съемки уже проходят в Минске, а также Киеве и Вильнюсе. Белорусские силовики даже успели задержать нескольких членов съемочной группы.
Героями документальной картины будут демонстранты и Координационный совет во главе с оппозиционером Светланой Тихановской, отметил Вячорка.
Что происходит в Беларуси
- После президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, страну всколыхнули масштабные протесты и забастовки. Они длятся уже более 2 месяцев.
- Люди считают, что выборы сфальсифицированы. Они не признают результатов, согласно которым Александр Лукашенко победил Светлану Тихановскую.
- Белорусские силовики продолжают жестоко разгонять протесты. Есть погибшие, более тысячи – пострадавшие из-за действий правоохранителей.
- Тихановской пришлось уехать за границу. 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко – без присутствия народа и трансляции, как этого требует закон.
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