Стриминговый портал Netflix внимательно следит за протестами в Беларуси и решил снять о них документальный фильм или сериал.

Над этим компания работает уже более 2 месяцев, сообщил в своем телеграм-канале советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.

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По его словам, съемки уже проходят в Минске, а также Киеве и Вильнюсе. Белорусские силовики даже успели задержать нескольких членов съемочной группы.

Героями документальной картины будут демонстранты и Координационный совет во главе с оппозиционером Светланой Тихановской, отметил Вячорка.

Что происходит в Беларуси

После президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, страну всколыхнули масштабные протесты и забастовки. Они длятся уже более 2 месяцев.

Люди считают, что выборы сфальсифицированы. Они не признают результатов, согласно которым Александр Лукашенко победил Светлану Тихановскую.

Белорусские силовики продолжают жестоко разгонять протесты. Есть погибшие, более тысячи – пострадавшие из-за действий правоохранителей.

Тихановской пришлось уехать за границу. 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко – без присутствия народа и трансляции, как этого требует закон.

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