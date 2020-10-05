Популярна американська співачка Лана Дель Рей днями відвідала зустріч з фанатами. Як засіб захисту, зірка обрала сітчасту маску. Через це співачку жорстко розкритикували та заявили, що та не має поваги до прихильників.

Нещодавно американська співачка Лана Дель Рей зустрілася з прихильниками в Лос-Анджелесі. На заході зірка читала свої вірші зі збірки Violet Bent Backwards Over the Grass, а згодом роздавала автографи. Про це інформує видання The Independent.

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Автограф-сесія з Ланою відбулась у книжковому магазині Barnes & Noble, що розташований в одному з торгових центрів Лос-Анджелеса The Grove. Співачка прийшла на зустріч у білій мереживній сукні, яку поєднала з сітчастою маскою.

Після цього в мережі почалося активне обговорення такого рішення Лани Дель Рей. Деякі називали це безвідповідальною поведінкою в час пандемії, комусь це здалось повною неповагою до своїх фанатів.

Шанувальники наголосили на тому, що в час активного поширення коронавірусу, можна носити маски, котрі справді захистять, натомість її сітчаста маска зовсім для цього не призначена. Під світлинами Лани в коментарях фани висловили свою думку.

"Я з усіх сил намагаюсь полюбити тебе, але, будь ласка, одягни справжню маску", "Будь ласка, вдягни нормальну маску. Що це таке?", "Дорога, ми в розпалі пандемії...Це безвідповідально, твоя маска не діє".

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У твітері почали поширюватися меми, в яких згадували популярну пісню співачки Born to Die: ("Народжена, щоб померти"): "Лана Дель Рей в масці з сітки під час пандемії COVID-19, тому що, за її словами: "Ми народжені, щоб померти", "Lana Del Rey – Born To Die (пандемічне видання 2020 року)".

Lana Del Rey - Born To Die (2020 Pandemic Edition) pic.twitter.com/7QgSaAoRAN — e a r l y b o i : - ) (@early_boiii) October 3, 2020