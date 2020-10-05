Популярная американская певица Лана Дель Рей на днях посетила встречу с фанатами. Как средство защиты, звезда выбрала сетчатую маску. Из-за этого певицу жестко раскритиковали и заявили, что та не имеет уважения к поклонникам.

Недавно американская певица Лана Дель Рей встретилась с поклонниками в Лос-Анджелесе. На мероприятии звезда читала свои стихи из сборника Violet Bent Backwards Over the Grass, а впоследствии раздавала автографы. Об этом информирует издание The Independent.

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Автограф-сессия с Ланой состоялась в книжном магазине Barnes & Noble, который расположен в одном из торговых центров Лос-Анджелеса The Grove. Певица пришла на встречу в белом кружевном платье, которое соединила с сетчатой маской.

После этого в сети началось активное обсуждение такого решения Ланы Дель Рей. Некоторые называли это безответственным поведением во время пандемии, кому-то это показалось полным неуважением к своим фанатам.

Поклонники отметили, что во время активного распространения коронавируса, можно носить маски, которые действительно защитят, зато ее сетчатая маска совсем для этого не предназначена. Под фотографиями Ланы в комментариях фаны высказали свое мнение.

"Я изо всех сил пытаюсь полюбить тебя, но, пожалуйста, надень настоящую маску", "пожалуйста, одень нормальную маску. Это что такое?", "Дорогая, мы в разгаре пандемии...Это безответственно, твоя маска не действует".

Для просмотра фото листайте вправо:

В твиттере начали распространяться мемы, в которых вспоминали популярную песню певицы Born to Die: ("Рожденная, чтобы умереть"): "Лана Дель Рей в маске из сетки во время пандемии COVID-19, потому что, по ее словам: "Мы рождены, чтобы умереть", "Lana Del Rey – Born To Die (пандемическое издание 2020 года)".

Lana Del Rey - Born To Die (2020 Pandemic Edition) pic.twitter.com/7QgSaAoRAN — e a r l y b o i : - ) (@early_boiii) October 3, 2020