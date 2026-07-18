Ця дата, встановлена ООН у день народження великого лідера, є символом боротьби за свободу, рівність та гуманізм. Нельсон Мандела провів за гратами 27 років, але не зламався. З нагоди річниці народження видатного правозахисника 24 Канал пропонує вам згадати його найсильніші та найглибші висловлювання про життя, лідерство та віру в людей.
Найкращі цитати Нельсона Мандели
Про свободу та боротьбу
- "Свобода є неподільною, кайдани на одній людині з мого народу – це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народі – це кайдани на мені".
- "Коли виберешся на велику гору, бачиш, що треба здолати ще набагато більше гір".
Про життя та виклики
- "У житті має значення не той факт, що ми жили, а те, що ми змінили у житті інших – ось, що визначатиме значущість життя, яке ми ведемо".
- "Одних людей труднощі ламають, а інших – формують. Жодна сокира не є достатньо гострою для того, щоб розкроїти душу грішника, який продовжує прагнути, який озброєний сподіванням, що він підніметься навіть наприкінці".
- "Кожен може піднятися вище обставин та досягти успіху, якщо діятиме віддано та натхненно".
Про лідерство та характерЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- "Справжні лідери повинні бути готові жертвувати усім заради свободи своїх людей".
- "Освіта – великий рушій особистого розвитку. Саме завдяки освіті дочка селянина може стати лікарем, син гірника – начальником шахти, а дитина фермера – президентом великої нації".
- "Я люблю друзів, які мають незалежний розум, тому що вони, як правило, змушують тебе бачити проблеми з усіх боків".
Про людські цінності та рівність
- "Основоположна турбота про інших в нашому персональному та суспільному житті матиме значний вплив на те, щоб зробити світ кращим місцем, про яке ми так пристрасно мріяли".
- "Я ніколи не вважав жодну людину моїм начальником, ні в моєму житті поза в'язницею, ні у в'язниці".
До речі, днями наша редакція опублікувала цитати Далай-лами – духовного лідера Тибету та лауреата Нобелівської премії миру.