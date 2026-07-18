Ця дата, встановлена ООН у день народження великого лідера, є символом боротьби за свободу, рівність та гуманізм. Нельсон Мандела провів за гратами 27 років, але не зламався. З нагоди річниці народження видатного правозахисника 24 Канал пропонує вам згадати його найсильніші та найглибші висловлювання про життя, лідерство та віру в людей.

Найкращі цитати Нельсона Мандели

Про свободу та боротьбу

"Свобода є неподільною, кайдани на одній людині з мого народу – це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народі – це кайдани на мені".

"Коли виберешся на велику гору, бачиш, що треба здолати ще набагато більше гір".

Про життя та виклики

"У житті має значення не той факт, що ми жили, а те, що ми змінили у житті інших – ось, що визначатиме значущість життя, яке ми ведемо".

"Одних людей труднощі ламають, а інших – формують. Жодна сокира не є достатньо гострою для того, щоб розкроїти душу грішника, який продовжує прагнути, який озброєний сподіванням, що він підніметься навіть наприкінці".

"Кожен може піднятися вище обставин та досягти успіху, якщо діятиме віддано та натхненно".

Про лідерство та характер

"Справжні лідери повинні бути готові жертвувати усім заради свободи своїх людей".

"Освіта – великий рушій особистого розвитку. Саме завдяки освіті дочка селянина може стати лікарем, син гірника – начальником шахти, а дитина фермера – президентом великої нації".

"Я люблю друзів, які мають незалежний розум, тому що вони, як правило, змушують тебе бачити проблеми з усіх боків".

Про людські цінності та рівність

"Основоположна турбота про інших в нашому персональному та суспільному житті матиме значний вплив на те, щоб зробити світ кращим місцем, про яке ми так пристрасно мріяли".

"Я ніколи не вважав жодну людину моїм начальником, ні в моєму житті поза в'язницею, ні у в'язниці".

До речі, днями наша редакція опублікувала цитати Далай-лами – духовного лідера Тибету та лауреата Нобелівської премії миру.