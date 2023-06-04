Спричиняють опіки і втрату свідомості: 6 небезпечних рослин, які ростуть в Україні

Влітку починають активно рости багато рослин. І серед них – не лише приємні ароматні квіти, але й цілком небезпечні рослини, які стають причиною опіків та втрати свідомості.

У літній сезон неважко натрапити на рослини, які викликають серйозні порушення в організмі: нудоту, головний біль, опіки чи втрату свідомості. 24 Канал розкаже, яких рослин краще оминати, щоб не створити собі проблем.

Дивіться також Грошове дерево скидає листки: причини і що робити

Небезпечні рослини, які ростуть в Україні

Блекоту можна побачити не лише в лісах, а й біля будинків у містах та селах. Вона жахливо пахне та характеризується об'ємними квітами жовтого кольору. Краще не торкатись її пагонів та насіння, бо це призведе до отруєння.



Блекота / Фото Вікіпедія

Борщівник часто росте на узбіччі доріг. Його дуже легко впізнати по високому стеблі та великих білих або рожевих квітах. Після контакту з цією рослиною через деякий час з'являються опіки.



Борщівник / Фото ВОДА

Борець доволі поширений на вологих ґрунтах. Росте темно-синіми або фіолетовими квітками у вигляді кущів. Якщо з'їсти частинку рослини, можна дістати опіки й біль. Ознаками отруєння після борцю є запаморочення, зниження температури, повільне дихання.



Борець / Фото Ботанічка

Вовчі ягоди найчастіше зустрічаються у лісі. Червоні ягоди виглядають досить привабливо, тому їх можна по необережності спробувати. Вони викликають отруєння організму й навіть опіки.



Вовчі ягоди / Фото Центр ідей

Болиголов плямистий розростається біля доріг, на городах, галявинах. Часто росте біля залізничних колій. Воно нагадує петрушку або кріп, тому легко можна сплутати. Така рослина містить рідкий алкалоїд коніїн – речовина, яка провокує отруєння. Іншими симптомами є головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, нудота, дерматит.



Болиголов / Фото Супер Агроном

Амброзія заслужено є однією з найнебезпечніших рослин, які викликають алергію. Вона починає цвітіння з кінця липня. В Україні найбільш поширена – амброзія полинолиста, яка займає величезні території. Симптомами алергії від амброзії є закладений ніс, чхання, свербіння в очах, задуха.



Амброзія / Фото Ботанічка