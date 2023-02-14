Не тільки День Валентина: 5 книжкових новинок про кохання

14 лютого святкують не тільки День святого Валентина, але й День книгодарування. Тому пропонуємо переглянути добірку найцікавіших новинок серед книжок на любовну тематику.

Книга — приємний подарунок до Дня закоханих. Недарма ж тема любові одна з топових в літературі всіх часів та народів — жодна книга, жоден сюжет не обходиться без любовної лінії. Вона може бути солодкою чи гіркою, довгоочікуваною чи зненацькою, взаємною чи нерозділеною, окриляючою чи згубною — але майже завжди вічною і надихаючою. А ще, саме 14 лютого у світі відзначається День книгодарування. Тому разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал пропонує читати та дарувати найцікавіші історії про любов! Тим більше, що у День книгодарування діє особлива акція для закоханих у книжки.

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Гіпотеза кохання – Алі Гейзелвуд

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Кохання чи заміжжя точно не на першому місці для багатьох амбітних молодих жінок. Наприклад, Олівія Сміт робить кар'єру у науці, вона займається біологією і їй зовсім не до романтичних пригод. Шкода, що найкраща подружка надто вже надокучає, мовляв, як це так, без пари. Тоді Олівія наважується на експеримент. Знаходить першого ліпшого хлопця, який вдаватиме коханого.

На цю роль обирає свого молодого та привабливого колегу, так само зайнятого наукою, Адама. Та у певний момент експеримент йде не за планом. Завдяки одній неприємній для Олівії ситуації, дівчина, отримавши підтримку Адама, бачить його зовсім в іншому світлі. І, здається, кохання більше вдавати не треба.



Книжкові новинки про кохання / Фото Yakaboo

Обери мене – Кейт Стейман-Лондон

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Красуня "плюс-сайз" Бея Шумахер веде популярний блог, має друзів та відданих шанувальників. А от із особистим життям - біда. Вона із захопленням дивиться на реаліті-шоу про вродливого холостяка, який обирає собі кохану. Але ж всі ті дівчата зовсім не схожі на Бею, адже на телебачення чомусь запрошують лише худорлявих.

Їм легко знайти модний одяг, їх вважають "справжніми" красунями, а повненьких – ні. Несправедливо. Одного дня Бею запрошують до шоу, у якому чоловіки змагатимуться за її любов. Здавалося б, нарешті! Але світ медіа зовсім не такий чудовий як на екрані. Чи знайде Бея справжнє кохання?



Книжкові новинки про кохання / Фото Yakaboo

Львів. Париж. Круасани – Марина Гримич, Анна Багряна, Олена Ящук-Коде, Ніка Нікалео

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Елегантний Париж та шляхетний Львів, звичайно, дуже різні. Але спільного у них є теж чимало: кава, круасани та особлива атмосфера, ідеальна для щасливих чи сумних історій кохання. Між Парижем та Львовом подорожують у пошуках кохання та самих себе герої та героїні збірки.

Золоте сонце Сицилії, затишний різдвяний Відень, український волонтерський центр у маленькому європейському королівстві, а також подорожі у часі, крізь морок Другої світової до свободи й щастя. Герої цих оповідок знають: куди б не закинула їх доля, як би далеко не опинилися вони від дому — радіти життю можна бути будь-де. І будь-де бути щасливим, попри все.



Книжкові новинки про кохання / Фото Yakaboo

Іспанський Любовний Обман – Елена Армас

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Уявіть – у вашої сестри весілля і туди запрошено вашого колишнього із новою дівчиною. Ясно, що вихід один: з’явитися з кимось, хто втре носа "ексу" та зачарує усю вашу рідню. Каталіна працює у США і в неї нема кого взяти із собою на сімейне свято. Несподівано свою кандидатуру пропонує колега, Аарон Блекфорд.

Він, звичайно, гарний і вміє подобатись, але стосунки з ним у Каталіни - просто жах, він дратує її буквально всім. Але нічого не вдієш, доведеться їхати до Іспанії з ним. Чи надовго вистачить акторських здібностей у цієї парочки? Читайте у романі, який отримав нагороду Goodreads Choice Award.



Книжкові новинки про кохання / Фото Yakaboo

Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки – Анна Топіліна

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У День закоханих – тільки про позитив. Як будувати позитивні стосунки, не розчаровуватись у коханні, не влаштовувати драм і не бути жертвою співзалежності? Так, кохання може бути справді щасливим, якщо тільки не мати щодо нього жодних ілюзій.

Авторка аналізує власний досвід та намагається розібратися, чи щось із накопичених людством знань і мудрості (а надто — немудрості) про жінок, чоловіків та їхні взаємини можна систематизувати, впорядкувати і практично використати для створення здорових стосунків. Відфільтровувати корисне від шкідливого доведеться довго, але свобода від суспільного та культурного тиску, міфів про романтичне кохання того варті! Кохайте та будьте коханими по-справжньому!



Книжкові новинки про кохання / Фото Yakaboo