Книга – приятный подарок ко Дню влюбленных. Недаром тема любви одна из топовых в литературе всех времен и народов — ни одна книга, ни один сюжет не обходится без любовной линии. Она может быть сладкой или горькой, долгожданной или неожиданной, взаимной или безответной, окрыляющей или губительной — но почти всегда вечной и вдохновляющей. А еще именно 14 февраля в мире отмечается День книгодарения. Поэтому вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал предлагает читать и дарить интересные истории о любви! Тем более что в День книгодарения действует особая акция для влюбленных в книги.

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Гипотеза любви – Али Гейзелвуд

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Любовь или замужество точно не на первом месте для многих амбициозных молодых женщин. К примеру, Оливия Смит делает карьеру в науке, она занимается биологией и ей совсем не к романтическим приключениям. Жаль, что лучшая подружка слишком уж надоедает, мол, как это так, без пары. Тогда Оливия решается на эксперимент. Находит первого попавшегося парня, который будет притворяться любимым.

На эту роль выбирает своего молодого и привлекательного коллегу, столь же занятого наукой, Адама. Но в какой-то момент эксперимент идет не по плану. Благодаря одной неприятной для Оливии ситуации, девушка, получив поддержку Адама, видит его совсем в другом свете. И, кажется, любовь больше притворяться не надо.



Книжные новинки о любви / Фото Yakaboo

Выбери меня – Кейт Стейман-Лондон

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Красавица "плюс-сайз" Бея Шумахер ведет популярный блог, имеет друзей и преданных поклонников. А вот с личной жизнью – беда. Она с восхищением смотрит на реалити-шоу о красивом холостяке, выбирающем себе любимую. Но ведь все эти девушки совсем не похожи на Бэю, ведь на телевидение почему-то приглашают только худощавых.

Им легко найти модную одежду, их считают "настоящими" красотками, а полноватых – нет. Несправедливо. Однажды Бею приглашают в шоу, в котором мужчины будут соревноваться за ее любовь. Казалось бы наконец! Но мир медиа совсем не так великолепен как на экране. Найдет ли Бея настоящую любовь?



Книжные новинки о любви / Фото Yakaboo

Львов. Париж. Круасаны – Марина Гримич, Анна Багряна, Елена Ящук-Коде, Ника Никалео

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Элегантный Париж и благородный Львов, конечно, очень разные. Но общего у них тоже немало: кофе, круассаны и особая атмосфера, идеальная для счастливых или грустных историй любви. Между Парижем и Львовом путешествуют в поисках любви и себя герои и героини сборника.

Золотое солнце Сицилии, уютная рождественская Вена, украинский волонтерский центр в маленьком европейском королевстве, а также путешествия во времени, сквозь мрак Второй мировой к свободе и счастью. Герои этих рассказов знают: куда бы ни забросила их судьба, как бы далеко ни оказались они от дома — радоваться жизни можно быть где угодно. И где угодно быть счастливым, несмотря ни на что.



Книжные новинки о любви / Фото Yakaboo

Испанский Любовный Обман – Елена Армас

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Представьте – у вашей сестры свадьба и туда приглашен ваш бывший с новой девушкой. Ясно, что выход один: появиться с кем-то, кто утрет нос "экса" и очарует всю вашу родню. Каталина работает в США и у нее некого взять с собой на семейный праздник. Неожиданно свою кандидатуру предлагает коллега, Аарон Блэкфорд.

Он, конечно, хорош и умеет нравиться, но отношения с ним у Каталины – просто ужас, он раздражает ее буквально всем. Но ничего не поделаешь, придется ехать в Испанию с ним. Надолго ли хватит актерских способностей у этой парочки? Читайте в романе, получившим награду Goodreads Choice Award.



Книжные новинки о любви / Фото Yakaboo

Люби без иллюзий. Как освободиться от токсичных стереотипов и построить здоровые отношения – Анна Топилина

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В День влюбленных – только о позитиве. Как строить позитивные отношения, не разочаровываться в любви, не устраивать драм и не быть жертвой созависимости? Да, любовь может быть действительно счастлива, если только не иметь к нему никаких иллюзий.

Автор анализирует собственный опыт и пытается разобраться, можно ли что-то из накопленных человечеством знаний и мудрости (особенно немудрости) о женщинах, мужчинах и их взаимоотношениях систематизировать, упорядочить и практически использовать для создания здоровых отношений. Отфильтровывать полезное от вредного придется долго, но свобода от общественного и культурного давления, мифов о романтической любви того стоят! Любите и будьте любимы по-настоящему!



Книжные новинки о любви / Фото Yakaboo