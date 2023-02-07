Гастротуристический проект и национальная книжная платформа начали благотворительную кампанию "Накорми коровку". Они стремятся поддержать пострадавшую во время оккупации ферму "Пани Юпитер", сообщает 24 Канал.

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Фермерское хозяйство "Пани Юпитер" расположено в селе Хотимля на востоке Харьковской области. В 2021 году ферма стала составной частью маршрута в проекте "Дороги гурманов", запущенном дорожно-строительной группой компаний RDS к 30-летию Независимости Украины.

В начале полномасштабной войны "Пани Юпитер" попала под оккупацию. Несмотря на обстрелы, отсутствие связи и электроэнергии, люди на ферме продолжали работать и снабжали продуктами односельчан. И так помогли им выжить в сложнейших условиях.



Коровки с фермы "Госпожа Юпитер" / Фото прессслужбы

10 сентября 2022 года украинские военные уволили село Хотимля. Ферма устояла. Но теперь хозяйство должно помочь перезимовать коров, спасших жителей села. Животным нужен корм.

Благодаря слаженной работе нам удалось сохранить почти 500 коров, однако животные худые и измученные. Заготовить сено во время оккупации мы не смогли. Сейчас приобрести корм нереально. Водители отказываются ехать в Хотимлю. Мосты возле села взорваны, а объезд – это сплошное бездорожье. К тому же опасно из-за обстрелов,

– отметила совладелица фермы "Пани Юпитер" Наталья Коваль.

До нового урожая еще восемь месяцев, а фермерскому хозяйству не хватает:

149 040 килограммов сена из люцерны;

462 720 килограммов пшеничных отрубей;

296 880 килограммов подсолнечного шрота.

Общая стоимость этих продуктов – 4 864 176 гривен.

Как поддержать инициативу "Накорми коровку"