Ляпіс-98
Сергія Михалка з легендарними хітами Ляпіса знають усі – від малого до великого. Послухати "Ты кинула", "Метелица", "Евпатория" та інші нетлінні хіти наживо та у правдивій рок-атмосфері – безцінно. Танцюйте, забуваючи про проблеми, карантини та інші побутові неприємності.
Ляпіс-98 / Фото пресслужби
Христина Соловій. Rosa Ventorum
Пісні Христини беззастережно проникають у душі, а її голос зачаровує своєю глибиною та силою. У середині лютого фентезі-мавка української музики презентує другу частину нового альбому. А на честь Дня всіх закоханих цей концерт проходитиме зі спеціальною фан-зоною для "інтимного" єднання із найвідданішими фанатами.
Христина Соловій / Фото пресслужби
HURTOM
Модна українська інді-група презентує свій перший альбом. Якщо ще не знайомі, обов'язково варто послухати. Глибокі тексти та вокал HURTOM нікого не залишають байдужим.
HURTOM / Фото пресслужби
ADRIATIQUE
Зірки світової електронної сцени дадуть гучний концерт у Києві. Ця вечірка беззастережно стане найрозкішнішим відкриттям нового денс-сезону в Києві. На її честь Osocor Residence офіційно відкриває новий простір, який є райським квітучим садом. Розкішна подія закликає весну в наше місто, занурюючи всіх в атмосферу природи, блаженства та найкращої електронної музики світу. З квитками рекомендуємо поспішити, адже їхня кількість обмежена: лише 600 місць у фан-зоні та 180 за столиками.
ADRIATIQUE / Фото пресслужби
SuperNatural Wine Festival 2022
Наприкінці зими вирушити у винну подорож у серці Подолу – чудова ідея для любителів складної філософії цього приємного напою. Філософствувати тут будуть тільки за натуральним вином від goodwine, Roots, Sabotage Wine, Le Silpo. А винороби з різних країн проведуть лекції, дегустації, короткі лекції, презентації "винних" книг.
SuperNatural Wine Festival 2022 / Фото пресслужби
Louis C.K.
Луї шість разів отримував Еммі за документально-комедійні концертні фільми. А у 2015-у став першим коміком, на виступ якого у Madison Square Garden усі квитки були розпродані тричі. Американський письменник, режисер і стендапер, якому аплодує весь світ, незабаром виступить у Києві – однозначно: треба з ним познайомитися.
Louis C.K. / Фото пресслужби
PAIN
Сьогодні PAIN – одна з найяскравіших метал-груп світу. І їхній концерт у Києві – щастя для кожного фана цього музичного жанру. А ви готові почути Shut Your Mouth, Same Old Song, End of the Line та інші хіти PAIN наживо?
PAIN / Фото пресслужби
Retro-show Speakeasy jazz
Ця вечірка занурить у золоту епоху джазу. У живому майстерному виконанні ви почуєте хіти в таких його піджанрах, як теп, лінді-хоп, мамбо, бугі-вугі і, звичайно, автентичний джаз. Організатори рекомендують одягатися в стилях ретро або vintage.
Retro-show Speakeasy jazz / Фото пресслужби