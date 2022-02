Ляпис-98

Когда: 15 февраля

Где: PEPPER'S CLUB, улица Московская, 8

Билеты: от 790 гривен

Сергея Михалка с легендарными хитами Ляписа знают все – от мала до велика. Послушать "Ты кинула", "Метелица", "Евпатория" и другие нетленные хиты вживую и в истинной рок-атмосфере – бесценно. Танцуйте, забывая о проблемах, карантинах и прочих бытовых неприятностях.



Кристина Соловий. Rosa Ventorum

Когда: 16 февраля

Где: Bel etage, улица Шота Руставели, 16А

Билеты: от 500 гривен

Песни Кристины безоговорочно проникают в души, а ее голос завораживает своей глубиной и силой. В середине февраля фэнтези-мавка украинской музыки презентует вторую часть нового альбома. А в честь Дня всех влюбленных этот концерт будет проходить со специальной фан-зоной для "интимного" единения с самыми преданными фанатами.



HURTOM

Когда: 24 февраля

Где: Pepper's Club, улица Московская, 8

Билеты: от 249 гривен

Модная украинская инди-группа презентует свой первый альбом. Если еще не знакомы, обязательно стоит послушать. Глубокие тексты и вокал HURTOM никого не оставляют равнодушным.



ADRIATIQUE

Когда: 25 февраля

Где: Osocor Residence, улица Виноградна, 2

Билеты: 900 – 5 000 гривен

Звезды мировой электронной сцены дадут громкий концерт в Киеве. Эта вечеринка безоговорочно станет самым роскошным открытием нового дэнс-сезона в Киеве. В ее честь Osocor Residence официально открывает новое пространство, которое является райским цветущим садом. Роскошное событие призывает весну в наш город, погружая всех в атмосферу природы, блаженства и лучшей электронной музыки мира. С билетами рекомендуем поспешить, так как их количество ограничено: всего 600 мест в фан-зоне и 180 за столиками.



SuperNatural Wine Festival 2022

Когда: 26 февраля

Где: М82, улица Межигорская, 82

Билеты: 500 – 1 500 гривен

В конце зимы отправиться в винное путешествие в сердце Подола – отличная идея для любителей сложной философии этого приятного напитка. Философствовать здесь будут только за натуральным вином от goodwine, Roots, Sabotage Wine, Le Silpo. А виноделы из разных стран проведут лекции, дегустации, презентации "винных" книг.



Louis C.K.

Когда: 26 февраля

Где: Дворец "Украина", улица Большая Васильковская, 103

Билеты: 50 – 1 499 гривен

Луи шесть раз получал Эмми за документально-комедийные концертные фильмы. А в 2015-м стал первым комиком, на выступление которого в Madison Square Garden все билеты были распроданы трижды. Американский писатель, режиссер и стендапер, которому аплодирует весь мир, вскоре выступит в Киеве – однозначно: стоит с ним познакомиться.



PAIN

Когда: 26 февраля

Где: ATLAS, улица Сечевых Стрельцов, 37/41

​Билеты: от 1 190 гривен

Сегодня PAIN – одна из самых ярких метал-групп мира. И их концерт в Киеве – счастье для каждого фана этого музыкального жанра. А вы готовы услышать Shut Your Mouth, Same Old Song, End Of The Line и другие хиты PAIN вживую?



Retro-show Speakeasy jazz

Когда: 27 февраля

Где: CARIBBEAN CLUB, улица Симона Петлюры, 4

​Билеты: 390 – 790 гривен

Эта вечеринка окунет в золотую эпоху джаза. В живом мастерском исполнении вы услышите хиты в таких его поджанрах, как тэп, линди-хоп, мамбо, буги-вуги и, конечно, аутентичный джаз. Организаторы рекомендуют одеваться в стиле ретро или vintage.



