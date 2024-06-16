Які назви мають всі річниці весілля: повний список

Кожна річниця весілля має свою назву. Хтось не святкує особливі дати, а інші закохані люблять влаштувати сімейні затишні посиденьки у свято своєї сім'ї. Це чудова нагода згадати, що чоловік та дружина пройшли протягом подружнього життя.

Варто знати назви річниць весілля та їхні характеристики. Це може допомогти значно покращити стосунки, до речі, тому не потрібно нехтувати.

До слова Подружжю краще бути удвох: 6 річниць весілля, які не варто святкувати

1 рік – ситцеве весілля

Перший рік шлюбу, мабуть, один із найцікавіших, адже чоловік та жінка пізнають одне одного в нових обставинах, зокрема у побуті. Існує традиція відкорковувати у це свято шампанське, яке подарували на весіллі.

2 роки – паперове весілля

Після двох років сімейного життя подружжя потрохи відходить від "медового періоду" та по-новому пізнає реальність. Не завжди рутина гарно впливає на стосунки. Часто пари у цей час розходяться, адже не витримують проблем.

3 роки – шкіряне весілля

3 роки з дня весілля – серйозна подія. Якщо шлюб протримався стільки часу, то закохані змогли подолати багато випробувань, а не розсваритися.

4 роки – лляне весілля

Льон – доволі міцна тканина, яка характеризує четверту річницю сімейного життя. Чоловік та дружина починають більше любити та цінувати одне одного, адже змогли подолати складні етапи у стосунках.

Як називаються річниці весілля / Фото Freepik

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5 років – дерев'яне весілля

На 5 рік молоде подружжя святкує свій перший ювілей. Символ цієї річниці – дерево. Варто пам'ятати, що за ним потрібно доглядати, аби було міцним та здоровим. Так, працювати необхідно і над стосунками.

6 років – чавунне весілля

Можливо, деякі закохані й не знають, що існує 6 річниця шлюбу, оскільки її мало святкують. У цей період можуть траплятися певні труднощі, з якими важливо справлятися разом, аби зберегти сім'ю.

7 років – мідне весілля

7 річницю шлюбу символізує мідь, яка відповідає на достаток. Пара прожила вже досить багато років разом, чим, звичайно, може пишатися,

8 років – жерстяне весілля

8 річниця – також не одна з найпопулярніших. У цей період у стосунках може бути певна криза, адже рутина з'їдає кохання, однак його можна врятувати.

9 років – фаянсове весілля

Стосунки після 9 років шлюбу стають досить крихкими. Аби їх врятувати, потрібно прикласти багато зусиль, віддавати сили та час.

10 років – олов'яне весілля

10 річниця – важлива дата, ювілей, який часто гучно святкують. За цей час сім'я стала дуже міцною, тому її складно зруйнувати.

Закохана пара / Фото Freepik

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15 років – кришталеве весілля

Дуже цінно, коли подружжя проходить 15 років пліч-о-пліч. У цю дату не варто сидіти вдома, краще влаштувати велике святкування, на якому зібрати найближчих людей. Однак не потрібно розслаблятися, щоб зберегти стосунки.

20 років – фарфорове весілля

Прожити 20 років у шлюбі – це щось неймовірне. Не часто таке можна побачити у наш час. У цей день також слід зібрати найближчих людей.

25 років – срібне весілля

Срібло – міцний та надійний метал, яким і має бути шлюб. За традицією, у цей день молодята фактично ще раз святкують весілля. Тобто вони запрошують гостей, замовляють торт, отримують подарунки та веселяться.

40 років – рубінове весілля

30 років – перлове весілля, 35 років – коралове весілля.

Рубін – це красивий червоний камінь, колір якого нагадує кров – саме він головний під час святкування цієї дати. Подружжя прожило разом вже дуже довго. Чоловік та дружина стали справжнім міцним кулаком.

45 років – сапфірове весілля

Згідно з віруваннями наших предків, сапфір позбавляє від поганих думок. Гарно, коли сім'я щасливо живе протягом стількох років та стає лише кращою.

50 років – золоте весілля

Після 50 років шлюбу часто у закоханих вже є не лише діти, але й онуки та навіть правнуки. Вони змогли збудувати справжню родину. До речі, на свято жінка повинна кинути букет, як заведено це робити на весіллі.