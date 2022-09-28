Цим трьом знакам Зодіаку часто не щастить, пише 24 канал. У них спостерігаються проблеми на роботі, немає друзів, а в особистому житті є постійні скандали та розчарування.

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Телець

Тельці найчастіше страждають від самотності. Їх постійно кидають чоловіки, тож вони боляче переносять розлучення. У жінок-Тельців погана самооцінка, вони не вміють себе любити і поважати, та ставлять себе на останнє місце. Вони в першу чергу думають про когось, а тоді про себе. Такі дії завжди з ними грають у злий жарт.

Рак

Життя Ракам постійно готує серйозні випробовування. Ці жінки ніколи не живуть спокійним та розміреним життям. Проблеми у них тягнуться від самого дитинства. Також у них спостерігаються непропрацьовані травми, які тягнуть їх вниз.

Терези

Загалом жінки-Терези мають складну долю. Хоч життя інколи їх тішить щасливими моментами, вони швидко згасають, і настає час переживань та проблем. Розслаблятися Терезам ніколи, особливо у дорослому віці. Хоч ці представники знаку Зодіаку добре приховують свій стан від інших, втім все одно далеко в душі вони глибоко нещасні.