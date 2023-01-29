Ніколи не пробачають образ: найбільш мстиві знаки зодіаку

Ті, хто народилися під знаками зодіаку Тельців, Стрільців та Водоліїв, важко забувають минулі конфлікти та часто виношують плани помсти, яка допомагає відновити їм справедливість.

Представники цих знаків зодіаку можуть довго чекати ідеального моменту, щоб помститися кривднику, пише 24 Канал.

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Телець

Стримані та зазвичай спокійні Тельці знають, що помста – страва, яку подають холодною. Представники цього знаку зодіаку можуть чекати роками, проте реалізують вивірений та добре обдуманий план помсти.

Особливо Тельці не терплять, коли ображають їхніх близьких та рідних – ті, хто народився під цим знаком зодіаку не будуть вступати в пряму конфронтацію, проте нізащо не відмовляться від того, щоб кривдники отримали по заслугах.

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Стрілець

Запальні Стрільці не звикли до образ, на які немає відповіді – цей знак зодіаку може майстерно спланувати вишукану помсту, яка втішить Стрільців та зможе підняти їхній авторитет в очах інших.

Стрільці дають знати кривдникові, що образа не забута, а за неприємні ситуації потрібно відповідати – представники цього знаку зодіаку важко переживають конфлікти, тому часто повністю віддаються плануванню красивої помсти.

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Водолій

Зазвичай дружні та приємні Водолії можуть ховати в серці серйозну образу, на яку вони нібито не звернули увагу. Коли Водолії мстяться, вони зазвичай не використовують силу – усі неприємності своєму кривдникові вони приносять словами.

Маніпулятори-Водолії в невинній розмові можуть змусити свого недоброзичливця перепрошувати, визнаючи свою провину, а згодом продовжити говорити, ніби нічого не сталося. Водолії швидко беруть ситуацію у свої руки та мстяться максимально швидко і без жалкувань.

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