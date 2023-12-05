"Медійний тікток-воїн": ветеран ЗСУ Назар Грабар відповів хейтерам, чому звільнився у запас

Модель Назар Грабар, який втратив брата на фронті, зараз не воює. Він відповів хейтерам, які критикують його через відео у мережі та походи на інтерв'ю.

Ветеран ЗСУ Назар Грабар після втрати брата повернувся з фронту у цивільне життя. Він займається благодійним фондом, а також повернувся до своєї роботи, зйомок у медійних проєктах, інтерв'ю та відео у соцмережах.

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Назар Грабар відповів хейтерам

Назар Грабар розповів, що інколи його зустрічають на вулицях та дякують. Водночас у мережі він отримує багато хейту. Захиснику закидають коментарі: "тікток-воїн", "навоювався", "ходиш по інтерв'ю".

Ветеран ще раз пояснив, як він звільнився у запас – це стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, закон 8009 від 24 серпня.

Звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті. Через те, що я останній чоловік у сім'ї – годувальник. Мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?" Ні, не тому. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все має бути за законом,

– пояснив Назар Грабар.

Ветеран припускає, що він може повернутися на фронт через нестачу особового складу.

"Я воював би ще, якби не закон, який звільнив мене в запас на пів року. Як далі буде – я не знаю. Я на обліку у військкоматі. Пів року закінчуються, і мене можуть мобілізувати знову. Враховуючи те, що охочих все менше, а люди закінчуються, я готовий до будь-якого сценарію", – зауважив Назар.

Інтерв'ю з Назаром Грабарем: дивіться відео онлайн

Назар Грабар втратив брата на війні