Думали, що не вийдемо, – Назар Грабар зі сльозами на очах пригадав найстрашніший момент на війні

З початком повномасштабного вторгнення чимало чоловіків взяли до рук зброю для захисту України на передовій. Серед них – актор та модель Назар Грабар і його брат Ілля. Днями Назар розповів про найстрашніший момент на війні.

Він зізнався, що вижити в одному з боїв з росіянами здавалося неймовірним. Втім, тоді воїн знайшов розраду в підтримці свого брата, який згодом загинув на фронті.

Важливо "Це той самий бій": Назар Грабар розчулив останнім відео з братом, знятим у день його загибелі

Назар Грабар пригадав найстрашніший момент на війні

Військовий зазначив, що в одному з боїв він думав, що їм з побратимами не вдасться вийти з оточення росіян і вони загинуть. Втім, підтримка брата тоді дуже допомогла.

Це перше зіткнення серйозне було, коли ми були в оточенні. Ми думали, що не вийдемо звідти. Погляд на очах хлопців ти не забудеш ніколи. Страшно всім, а в очах не паніка, а навіть не знаю, як описати... Коли я подивився на Іллю, він на мене дивиться, посміхається і каже: "Не переживай, я тебе в обіду не дам",

– поділився військовий.

Розповідаючи про це Назар не зміг стримати сліз. Він наголосив, що йому й досі складно говорити про брата.

Інтерв'ю з Назаром Грабаром: дивіться відео онлайн

Назар та Ілля Грабари в лавах ЗСУ