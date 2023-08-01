На них можна покластися: 3 найбільш відповідальні знаки зодіаку
Не всі люди виконують обіцянки та закінчують почате до кінця. Частина боїться брати на себе відповідальність. Однак, це точно не про ці три знаки зодіаку.
Найвідповідальнішими є Водолії, Козороги та Діви. Про це пише 24 Канал.
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Водолій
Якщо потрібно терміново виконати надважливе завдання, зверніться до Водолія. Представники цього знаку зодіаку гіпервідповідальні. Вони виконають все якнайкраще.
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Козоріг
Народжені під цим знаком здебільшого трудоголіки. Окрім того, вони проявляють свою відповідальність буквально у всіх сферах життя.
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Діва
Діви розумні, ініціативні та педантичні. Вони не бояться брати на себе відповідальність.
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