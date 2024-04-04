10 найпопулярніших українських прізвищ: знаходьте своє у переліку

Є такі прізвища, які можна почути буквально у кожній області України. Ба більше, інколи їхні власники вчаться разом у школі, університеті або працюють, однак до того навіть не знали одне одного.

Насправді таких прізвищ є чимало. Наприклад, Шевчук, Савченко, Пономаренко, Кузьменко, Юрченко, Костенко, Приходько та Коломієць. А які родові імена потрапили у топ-10, дізнавайтеся у матеріалі.

Вау Ці 46 українських прізвищ вказують на те, що рід очолювала жінка

Найпоширеніші прізвища в Україні

Мельник – 107878 носіїв, найбільше проживає у Києві, Вінниці та Львові.

– 107878 носіїв, найбільше проживає у Києві, Вінниці та Львові. Шевченко – 106340 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 106340 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Коваленко – 88632 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 88632 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Бондаренко – 88133 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 88133 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Бойко – 83195 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 83195 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Ткаченко – 82270 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 82270 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Кравченко – 75456 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

– 75456 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі. Ковальчук – 70410 носіїв, найбільше проживає у Києві, Житомирі та Рівному.

– 70410 носіїв, найбільше проживає у Києві, Житомирі та Рівному. Коваль – 62232 носіїв, найбільше проживає у Києві, Львові та Харкові.

– 62232 носіїв, найбільше проживає у Києві, Львові та Харкові. Олійник – 59375 носіїв, найбільше проживає у Києві, Харкові та Дніпрі.

Зазначимо, що ці прізвища з'явилися ще у часи козацтва, а зараз їх можна знайти у різних регіонах України. Крім того, більшість походить від назв професій: мельник, швець, коваль, бондар, ткач, кравець, олійник. Тож так люди також дізнаються, чим займалися їхні предки.

Власниками деяких родових імен зі списку є відомі люди: український поет та художник Тарас Григорович Шевченко, український державний діяч Андрій Мельник та український співак Вадим Олійник.