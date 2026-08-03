Про це детальніше – йдеться у фейсбуці Мін'юсту.

Як українці називали дітей у першому півріччі 2026 року

У рейтингу найпопулярніших жіночих імен лідерство впевнено утримують: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Для хлопчиків українці найчастіше обирають імена: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

Однак чимало батьків прагне подарувати дитині особливе ім'я, яке вирізнятиме її з-поміж інших. Так, під час вибору імені для малюка дорослі вдало поєднують давні національні традиції, архаїчні форми та сучасне звучання. Тож поруч із традиційними записами у свідоцтвах про народження все частіше з'являються екзотичні та вишукані варіанти.

Для дівчаток обирають не лише рідковживані милозвучні імена, а й складні подвійні конструкції. Цього року реєстри збагатилися такими варіантами, як Аделаіда-Лоредана, Мар'ям‑Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка та Квітослава.

Для синів рідкісні імена обирають з не меншим натхненням. Батьки звертаються як до біблійних та княжих часів, так і до іноземного звучання. Серед найоригінальніших чоловічих імен першого півріччя фахівці Мін'юсту виділяють такі: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб та Ярій.

Імена для дітей 2026 / Фото Magnific

Якщо ви цікавитеся іноземною культурою та хочете обрати для дитини незвичне ім'я, то пропонуємо ознайомитися з нашою великою добіркою чеських імен. Вони мають особливе значення і походження.