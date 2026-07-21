24 Канал, посилаючись на дані Міністерства юстиції, зібрав список найпопулярніших і найрідковживаніших імен, якими українці називали дітей у першому півріччі 2026 року.

Найпопулярніші імена в Україні 2026

Найчастіше у першому півріччі 2026 року новонароджених дівчаток називали Софіями, Златами, Міланами, Еміліями, Аннами, Анастасіями, Полінами, Маріями, Соломіями та Євами.



Популярні імена для хлопчиків 2026 / Фото Pinterest



Серед хлопчиків найчастіше обирали імена Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

Ці імена залишаються лідерами в більшості регіонів України. Водночас дедалі більше батьків відмовляються від популярних варіантів на користь оригінальних.

Так, серед найрідкісніших жіночих імен опинилися Аделаіда-Лоредана, Мар'ям-Ніколлет, Абаведарія-Аліса, Айсель, Роуз, Ума, Авігея, Суламіта, Квітослава та Орислава.

Хлопчиків, своєю чергою, називали Даніелем-Артуром Теофімом, Марком-Ґабріелем, Еліотом-Тео, Ліамом, Кіліаном, Самійлом, Соломоном, Добромиром, Святогором, Аскольдом та Енеєм.

Схоже, батьки дедалі частіше шукають золоту середину між традиціями та бажанням вирізнитися. Тож якщо в одному класі навчатимуться Софія й Абаведарія-Аліса, а за сусідніми партами сидітимуть Артем і Святогор, це вже нікого особливо не здивує.

Тажож дізнайтесь, які імена дівчаток говорять про їх лідерські якості.

