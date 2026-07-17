24 Канал розповідає про три жіночі імена, які найчастіше асоціюють із силою, незалежністю та лідерськими якостями.

Валерія

Ім'я Валерія походить із латини й означає "сильна" або "міцна". І це, кажуть, відчувається ще змалку. Маленькі Валерії можуть бути емоційними, впертими та змінювати настрій швидше, ніж прогноз погоди.

У дитинстві – вередливі та непостійні: ображаються блискавично, відходять так само швидко, а домашні завдання виконують рівно настільки старанно, наскільки дозволяє настрій.

Дорослі Валерії добре знають собі ціну. Вони не боїться висловлювати свою думку, люблятьь увагу й не погоджуються на компроміси лише для того, щоб усім було зручно. Щоправда, за впевненістю часто ховається чутлива людина.

Богдана



Сильні імена для дівчаток / Фото Pinterest



Богдана означає "дана Богом" або "бажана", тому не дивно, що його часто пов'язують із добротою та щирістю. У дитинстві Богдани легко знаходять друзів, багато усміхаються й без проблем стають душею компанії. Щоправда, іноді навчання може програвати боротьбу з бажанням ще трохи полінуватися.

У дорослому віці Богдани залишаються доброзичливими, але стають значно рішучішими. Вони відповідально ставляться до роботи, не бояться складних завдань і звикли доводити розпочате до кінця. Єдине, що краще не перевіряти на міцність, – їхню довіру. Зраду чи нещирість Богдани, за поширеними уявленнями, не пробачають.

Ярослава

Ярослава – давньослов'янське ім'я, яке традиційно пов'язують із силою, славою та сонячною енергією. Його власниць часто описують як активних людей, які не люблять сидіти без діла й завжди мають кілька планів про запас.

Ярослави легко беруть на себе відповідальність, цінують чесність і не бояться бути лідерками. Щоправда, є нюанс: переконати їх змінити думку – завдання із зірочкою. Якщо Ярослава вже щось вирішила, шансів її переконати приблизно стільки ж, як знайти вільне місце на парковці біля торгового центру у суботу ввечері. Саме тому власниць цього імені нерідко вважають упертими, хоча вони називають це просто впевненістю у собі.

Раніше ми вже розповідали про жіночі імена, які асоціюються у нас з ніжністю.



