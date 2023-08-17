Викликають піднесення: найкрасивіші європейські імена для дівчаток та хлопчиків
Джерело:Blog.eva
Вибір імені для дитини – це важке та відповідальне завдання. Зараз велику популярність мають ймення з європейських країн. Розглянемо їх детальніше.
В українських сім'ях у хід ідуть імена німецького, французького, іспанського походження. Вони – багатогранні та красиві. Розповімо про популярні варіанти імен для хлопчиків і дівчаток.
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Імена для хлопчиків
Чоловічі імена вражають різноманітністю: бувають брутальними, мужніми, твердими, так і лагідними, добрими та спокійними. Тому що кожне – має свою енергетику та настрій. Добірка найпопулярніших європейських імен з їхнім значенням для хлопчиків ось така:
Імена для хлопчиків / Фото Tallents collection
- Назар – "присвятив себе Богові";
- Давид – "улюблений";
- Архип – "повелитель кінноти";
- Майкл – "богоподібний";
- Даніель – "Бог мій суддя";
- Олівер – "доброзичливий";
- Ділан – "імпульсивний";
- Жан – "душа";
- Ренат – "народжений заново";
- Девід – "улюблений";
- Кайл – "вузький";
- Натан – "посланий Богом";
- Герман – "близький";
- Міхаель – "рівний Богу";
- Ельдар – "дарунок Сонця".
Імена для дівчаток
Жіночі імена також бувають дуже різні. Одні – більш суворі, стримані, чіткі, а інші – одразу нагадують про ніжність, тепло та спокій. Тут вже, що майбутнім батькам до душі. Перелік відомих жіночих імен з європейських країн та що вони означають має такий вигляд:
Імена для дівчаток / Фото Wallpapers
- Елізабет – "Богом я клянуся";
- Олівія – "оливка";
- Олекса – "захисник";
- Емілі – "суперниця";
- Аріана – "свята";
- Мія – "примхлива";
- Ізабелла – "та, що шанує Бога";
- Даніела – "суддя мій Бог";
- Камілла – "служителька храму";
- Белла – "прекрасна";
- Ліана – "витонченість";
- Мелісса – "бджола";
- Сабріна – "терпляча";
- Маріанна – "кохана";
- Домініка – "той, що належить Богу".