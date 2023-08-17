Викликають піднесення: найкрасивіші європейські імена для дівчаток та хлопчиків

17 серпня 2023, 13:03
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Джерело:

Blog.eva

Вибір імені для дитини – це важке та відповідальне завдання. Зараз велику популярність мають ймення з європейських країн. Розглянемо їх детальніше.

В українських сім'ях у хід ідуть імена німецького, французького, іспанського походження. Вони – багатогранні та красиві. Розповімо про популярні варіанти імен для хлопчиків і дівчаток.

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Імена для хлопчиків

Чоловічі імена вражають різноманітністю: бувають брутальними, мужніми, твердими, так і лагідними, добрими та спокійними. Тому що кожне – має свою енергетику та настрій. Добірка найпопулярніших європейських імен з їхнім значенням для хлопчиків ось така:


Імена для хлопчиків / Фото Tallents collection

  • Назар – "присвятив себе Богові";
  • Давид – "улюблений";
  • Архип – "повелитель кінноти";
  • Майкл – "богоподібний";
  • Даніель – "Бог мій суддя";
  • Олівер – "доброзичливий";
  • Ділан – "імпульсивний";
  • Жан – "душа";
  • Ренат – "народжений заново";
  • Девід – "улюблений";
  • Кайл – "вузький";
  • Натан – "посланий Богом";
  • Герман – "близький";
  • Міхаель – "рівний Богу";
  • Ельдар – "дарунок Сонця".

Імена для дівчаток

Жіночі імена також бувають дуже різні. Одні – більш суворі, стримані, чіткі, а інші – одразу нагадують про ніжність, тепло та спокій. Тут вже, що майбутнім батькам до душі. Перелік відомих жіночих імен з європейських країн та що вони означають має такий вигляд:


Імена для дівчаток / Фото Wallpapers

  • Елізабет – "Богом я клянуся";
  • Олівія – "оливка";
  • Олекса – "захисник";
  • Емілі – "суперниця";
  • Аріана – "свята";
  • Мія – "примхлива";
  • Ізабелла – "та, що шанує Бога";
  • Даніела – "суддя мій Бог";
  • Камілла – "служителька храму";
  • Белла – "прекрасна";
  • Ліана – "витонченість";
  • Мелісса – "бджола";
  • Сабріна – "терпляча";
  • Маріанна – "кохана";
  • Домініка – "той, що належить Богу".

Автор: Вікторія Козар