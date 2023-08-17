Викликають піднесення: найкрасивіші європейські імена для дівчаток та хлопчиків

Вибір імені для дитини – це важке та відповідальне завдання. Зараз велику популярність мають ймення з європейських країн. Розглянемо їх детальніше.

В українських сім'ях у хід ідуть імена німецького, французького, іспанського походження. Вони – багатогранні та красиві. Розповімо про популярні варіанти імен для хлопчиків і дівчаток.

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Імена для хлопчиків

Чоловічі імена вражають різноманітністю: бувають брутальними, мужніми, твердими, так і лагідними, добрими та спокійними. Тому що кожне – має свою енергетику та настрій. Добірка найпопулярніших європейських імен з їхнім значенням для хлопчиків ось така:



Імена для хлопчиків / Фото Tallents collection

Назар – "присвятив себе Богові";

– "присвятив себе Богові"; Давид – "улюблений";

– "улюблений"; Архип – "повелитель кінноти";

– "повелитель кінноти"; Майкл – "богоподібний";

– "богоподібний"; Даніель – "Бог мій суддя";

– "Бог мій суддя"; Олівер – "доброзичливий";

– "доброзичливий"; Ділан – "імпульсивний";

– "імпульсивний"; Жан – "душа";

– "душа"; Ренат – "народжений заново";

– "народжений заново"; Девід – "улюблений";

– "улюблений"; Кайл – "вузький";

– "вузький"; Натан – "посланий Богом";

– "посланий Богом"; Герман – "близький";

– "близький"; Міхаель – "рівний Богу";

– "рівний Богу"; Ельдар – "дарунок Сонця".

Імена для дівчаток

Жіночі імена також бувають дуже різні. Одні – більш суворі, стримані, чіткі, а інші – одразу нагадують про ніжність, тепло та спокій. Тут вже, що майбутнім батькам до душі. Перелік відомих жіночих імен з європейських країн та що вони означають має такий вигляд:



Імена для дівчаток / Фото Wallpapers