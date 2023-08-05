Для них безпека на дорозі – головне: найкращі водії за знаком зодіаку

Астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких є найкращими водіями. Вони практично не порушують правила дорожнього руху та рідко спричиняють аварійну ситуацію.

Серед найкращих водіїв Водолій, Риби, Діва та Скорпіон. Коли за кермом ці знаки, можете почувати себе в безпеці, передає 24 Канал.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку відповідальні кермувальники. Вони не відволікаються від дороги та нечасто можуть щось вчудити, адже переживають, щоб не спричинити ДТП.

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Риби

Народжені під цим сузір'ям акуратно водять авто. Окрім того, намагаються завжди дотримуватися правил дорожнього руху.

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Діва

Це дуже відповідальний знак. Діви вчасно проходять техогляд і дотримуються ПДР. Рідко, коли можуть перевищити швидкість.

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Скорпіон

Представники цього знаку обожнюють водити автомобіль. На дорозі вони обережні водії, намагаються не розмовляти ані по телефону, ані з пасажирами, щоб не відволікатися.

Гороскоп для Скорпіонів