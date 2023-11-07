Так, найкращі сусіди, за версією астрологів, – Телець, Діва, Терези та Рак. Чому саме вони, розповідає 24 Канал.

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Телець

Ці люди впевнені в собі, мають сильний характер і миролюбні. Вони турботливі та прислуховується до потреб своїх сусідів.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку завжди готові прийти на допомогу й підтримати в будь-який час. Ці люди вміють створювати дружню атмосферу. Зазвичай з такими сусідами не буває проблем.

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Діва

Народжені під цим знаком зодіаку розсудливі та організовані. Вони завжди стежать за чистотою й порядком. Окрім того, дуже уважні. Ці сусіди не будуть завдавати вам шкоди.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку завжди прагнуть до гармонії. Вони легко знаходять спільну мову з сусідами й мирно вирішують будь-яку ситуацію.

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