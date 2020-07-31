Подорожувати у 2020 році дуже складно та подекуди досить небезпечно. Тому більшість із нас обрали внутрішній туризм. Але щоб знати на майбутнє, куди варто поїхати – пропонуємо підбірку дивовижних пляжів.

Редакція 24 каналу зробила підбірку незвичайних пляжів з усіх куточків світу.

Читайте також Найкрасивіші річкові пляжі України: де можна покупатися

7 найгарніших пляжів світу

Ель-Нідо

На острові Палаван у Філіппінах розташувалось тихе, райське місце – це пляж у селищі Ель-Нідо. Саме селище лежить у бухті, а море – неглибоке. Це хороший відпочинок для родини із дітьми.



Пляж Ель-Нідо / Фото: booking.com

Пуналу

Пуналу або Чорний пляж – один із найвідоміших пляжів у світі, який розташований на Гаваях. Магнетитовий пісок утворився з базальту під впливом лави.



Пуналу / Фото: pikabu

Лайм Реджіс

Містечко на заході графства Дорсет Лайм Реджіс выдоме тим, що тут зберігся справжній пляж Юрського періоду. На узбережжі динозаврів не знайти, звичайно, а ось численні рештки древніх молюсків амонітії здивують вас не менше. Їхні завиті раковини мають різний розмір, а вага деяких екземплярів досягає сотні кілограмів! Ці трофеї можна взяти із собою, як сувенір.



Пляж Юрського періоду / Фото: billionnews

Червоний пляж Кайхалулу

Ще один незвичний кольоровий пляж – Кайхалулу, який розташований на Гаваях. Назва перекладається як "ревіння моря". Бухта та чевоний пляж мають форму півмісяця.

До речі, червоний пісок утворився в результаті давнього виверження вулкана Каукі. Сам пісок містить велику кількість окису заліза, тобто іржі.



Червоний пляж / Фото: tyzhden.ua

Тулум

Якщо ви раптом потрапите у Мексику, радимо вам відвідати пляж Тулум. Ці пляжі довгі та майже безлюдні. А ще – тут бірюзова та кришталево чиста вода, пісок також чистий і білий.

На пляжі багато локацій для фото.



Пляж Тулум у Мексиці / Фото: royalcaribbean.com

Грейс-Бей

Острів Провіденсьялес, що у екзотичному архіпелазі Теркс і Кайкос, неподалік Куби, приваблює людей заливом і пляжем під назвою Грейс-Бей. Він має довжину 8 кілометрів і заворожує своєю мальовничістю.



Пляж Грейс-Бей / Фото: booking.com

Навайо

Популярний і дуже гарний пляж у Греції – Навайо. Назва перекладається з грецької як "корабельна аварія".

У 1980 році судно "Панайотіс" перевозило контрабандний тютюн з Туреччини. Щоб втекти від грецьких правоохоронців, злочинці затопили судно, згодом "Панайотіс" став символом острова Навайо.



Пляж Навагіо / Фото: pixabay.com