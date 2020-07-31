Путешествовать в 2020 году очень сложно и порой довольно опасно. Поэтому большинство из нас выбрали внутренний туризм. Но чтобы знать на будущее, куда стоит поехать – предлагаем подборку удивительных пляжей.

Редакция 24 канала сделала подборку необычных пляжей со всех уголков мира.

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7 самых красивых пляжей мира

Эль-Нидо

На острове Палаван в Филиппинах, расположилось тихое, райское место – это пляж в поселке Эль-Нидо. Сам поселок лежит в бухте, а море – неглубокое. Это хороший отдых для семьи с детьми.

Пляж Эль-Нидо / Фото: booking.com

Пуналу

Пуналу или Черный пляж – один из самых известных пляжей в мире, который расположен на Гавайях. Магнетитовый песок образовался из базальта под воздействием лавы.

Пуналу / Фото: pikabu

Лайм Реджис

Городок на западе графства Дорсет Лайм Реджис известен тем, что здесь сохранился настоящий пляж Юрского периода. На побережье динозавров не найти, конечно, а вот многочисленные останки древних моллюсков амонитии удивят вас не меньше. Их завитые раковины имеют разный размер, а вес некоторых экземпляров достигает сотни килограммов! Эти трофеи можно взять с собой, как сувенир.

Пляж Юрского периода / Фото: billionnews

Красный пляж Кайхалулу

Еще один необычный цветной пляж Кайхалулу, который расположен на Гавайях. Название переводится как "рев моря". Бухта и красный пляж имеют форму полумесяца.

Кстати, красный песок образовался в результате древнего извержения вулкана Кауки. Сам песок содержит большое количество окиси железа, то есть ржавчины.

Красный пляж / Фото: tyzhden.ua

Тулум

Если вы вдруг попадете в Мексику, советуем вам посетить пляж Тулум. Эти пляжи длинные и почти безлюдные. А еще – здесь бирюзовая и кристально чистая вода, песок тоже чистый и белый.

На пляже много локаций для фото.

Пляж Тулум в Мексике / Фото: royalcaribbean.com

Грейс-Бей

Остров Провиденсиалес, в экзотическом архипелаге Теркс и Кайкос, неподалеку от Кубы, привлекает людей заливом и пляжем под названием Грейс-Бей. Он имеет длину 8 километров и завораживает своей живописностью.

Пляж Грейс-Бей / Фото: booking.com

Навайо

Популярный и очень красивый пляж в Греции – Навайо. Название переводится с греческого, как "кораблекрушение".

В 1980 году судно "Панайотис" перевозило контрабандный табак из Турции. Чтобы убежать от греческих правоохранителей, преступники затопили судно, впоследствии "Панайотис" стал символом острова Навайо.

Пляж Навайо / Фото: pixabay.com