В Україні відзначають День працівників радіо і телебачення. Чимало курйозів та заплутаних справ пов'язані з цієї роботою, тому режисери залюбки втілюють їх у неймовірно цікавих фільмах.

З нагоди свята 24 канал пропонує переглянути найкращі стрічки, які розкажуть про роботу на телебаченні. Комедії, трилери, драми, які порушують важливі соціальні питання, та класика Голлівуду: у добірці можна знайти фільм для будь-якого настрою.

До теми Фільми про журналістів та їхні розслідування, зняті за реальними подіями

Фільми про працівників телебачення, ведучих

"Сенсація"

Рік виходу – 2019

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 6,8

Фільм привертає увагу навіть з першого постера, адже головні ролі у драмі "Сенсація" виконали Марго Роббі, Ніколь Кідман та Шарліз Терон. Стрічка розповідає про секс-скандал, який спалахнув на одному з провідних телеканалів США – Fox News. Засновника каналу та його виконавчого директора Роджера Ейлса звинуватили у домаганнях. Інцидент міг залишитись поза увагою, якби ведуча Гретхен Карлсон не звільнилась та подала до суду. До гучної справи миттєво приєднались інші жертви хтивого керівника, які розповіли свою історію.

"Сенсація" викликала чималий ажіотаж у прокаті, адже тема секс-скандалів залишається топовою у Голлівуді. Якщо вам цікава ця тема, тоді рекомендуємо ще переглянути серіал "Ранкове шоу", в якому головні ролі виконали Різ Візерспун і Дженніфер Еністон.

"Сенсація": дивіться трейлер до фільму

"Чудовий день у нашому районі"

Рік виходу – 2019

Жанр – біографічна драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Цинічний журналіст Ллойд Фогель вимірює свою роботу нагородами і давно не вірить, що у світі може бути якась безкорисна доброта. Черговий його репортаж для Esquire мав стати всього лише щаблем у кар'єрі. Однак знайомство з героєм інтерв'ю – телеведучий дитячого шоу Фредом Роджерсом – може змінити все його життя. А все тому, що у пошуках нещирості чоловіка Ллойд знайде власні вади.

Стрічка "Чудовий день у нашому районі" зможе зворушити кожного та змусити задуматись про своє життя. Та якщо і це вас не переконало переглянути фільм, тоді неперевершена гра Тома Генкса, яку можна побачити навіть у трейлері, точно зацікавить справжніх поціновувачів кіно.

"Чудовий день у нашому районі": дивіться трейлер до фільму

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"Грошова пастка"

Рік виходу – 2016

Жанр – трилер, драма

Рейтинг IMDb – 6,5

Та не бракує роботі журналістів і подій у стилі трилера. Це яскраво показали у фільмі "Грошова пастка". За сюжетом, телеведучий Лі Гейтс, якого зіграв Джордж Клуні, дає фінансові поради глядачам у власному шоу. Всі його рекомендації базуються на аналітиці та ринку Волл-стріт. Під час прямого ефіру до студії вривається озброєний Кайл Бадуелл, який втратив всі заощадження через шоу Лі Гейтса. У чоловіка не залишилось ні копійки, тому він бере в заручники ведучого, якому, щоб врятувати своє життя, доведеться вперше бути чесним і відвертим.

"Грошова пастка": дивіться трейлер до фільму

"Ранковий підйом"

Рік виходу – 2010

Жанр – комедія, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,5

Якщо ж у вас є настрій для чудової комедії, тоді рекомендуємо фільм "Ранковий підйом". Фільм розкаже про телепродюсерку Беку, яку раптово звільняють з телеканалу. На пошуки нової роботи в неї обмаль часу, тому дівчина розсилає всім своє резюме в надії знайти хоч якусь вакансію. І канал IBS запрошує її на співбесіду.

Бекі беруть на роботу на ранкове шоу тільки за однієї умови: вона повинна за рекордний час збільшити рейтинг проєкту. І для цього головній героїні потрібно буде примирити двох кардинально різних ведучих, загладжувати їхні конфлікти в прямому ефірі та у рутині не забути про своє особисте життя.

"Ранковий підйом": дивіться трейлер до фільму

"Гола правда"

Рік виходу – 2009

Жанр – комедія, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,4

Не менш курйозним є фільм "Гола правда" з Кетрін Гейгл і Джерардом Батлером. За сюжетом, успішна телепродюсерка Еббі Ріхтер все тримає під контролем, поки одним з ведучих її шоу не стає ловелас Майк. З перших хвилин роботи вони розуміють, що спрацюватись буде складно. Тому Майк пропонує своїй керівниці угоду: він допомагає їй закрутити роман з привабливим лікарем, який живе по сусідству з Еббі, в обмін на роботу. І ці пригоди будуть сповнені курйозами як в прямому ефірі, так і за лаштунками шоу.

"Гола правда": дивіться трейлер до фільму

"Доброї ночі та удачі"

Рік виходу – 2005

Жанр – історична драма

Рейтинг IMDb – 7,1

Політичне протистояння ведучого Едварда Мероу та впливового американського сенатора Джозефа Маккарті показали у захопливій драмі "Доброї ночі та удачі". Фільм розповідає про 1950-і роки, коли телебачення активно розвивалось. Саме тоді в прямому ефірі розгорівся скандал між ведучим і сенатором, за яким активно стежила вся Америка.

"Доброї ночі та удачі": дивіться трейлер до фільму

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"Шоу Трумена"

Рік виходу – 1998

Жанр – драма, комедія

Рейтинг IMDb – 8,1

Та якщо мова йде про телевізійні шоу, перше, що згадується кіноманам – культова стрічка "Шоу Трумена". Фільм з Джимом Керрі вже давно є класикою Голлівуду, а стрічку переглянули мільйони людей.

За сюжетом, Трумен – перша дитина, яку всиновила корпорація. Для нього побудували власне місто, де на кожному кроці встановили камери. Всі, хто зустрічається на шляху головного героя – актори, однак він про це не здогадується, поки прожектор не падає просто поряд з його будинком. Тоді Трумен починає підозрювати, що все обертається навколо нього, а події у місті якісь штучні.

"Шоу Трумена": дивіться трейлер до фільму

"День бабака"

Рік виходу – 1993

Жанр – романтична комедія

Рейтинг IMDb – 8,0

Ще одна культова стрічка про телебачення – "День бабака". Комедія розповість глядачам про журналіста Філа Коннорса, який має відзняти сюжет, який, м'яко кажучи, не є для нього цікавим. Коли робота завершується, ведучий радіє, що все позаду. Однак вже зранку на нього чекає несподіваний сюрприз: через петлю часу він змушений буде знову і знову переживати День бабака. І без романтичних пригод і курйозів тут не обійдеться.

"День бабака": дивіться трейлер до фільму

"Телемережа"

Рік виходу – 1976

Жанр – сатирична драма

Рейтинг IMDb – 8,1

Чотири премії Оскар та всесвітнє визнання: таку винагороду отримали автори культового фільму "Телемережа". Хоч стрічка вийшла у 1976 році, вона і досі залишається улюбленою для багатьох кіноманів.

Фільм тонко висміює вади американського телебачення, яке вважалось взірцевим. І допоміг у цьому ведучий Говард Біл, який не може змиритись з думкою про втрату роботу. Дізнавшись чутки про майбутнє звільнення, він погрожує покінчити життя самогубством у прямому ефірі.

"Телемережа": дивіться трейлер до фільму