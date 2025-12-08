Деякі дні будуть особливо сприятливими для молодят. Саме тоді найкраще розпочати спільну подорож у житті. Щоправда, якщо вам не вдається організувати весілля цього дня, нічого страшного не станеться. Найголовніше тут – ваше кохання та почуття один до одного, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.
Коли найкраще одружуватися у 2026 році?
Насправді немає якогось ідеального астрологічного дня. Завжди будуть свої плюси та мінуси. Астрологи ж шукають дні, коли йдуть позитивні транзити планет.
Краще уникати ретроградності планет. Також багато що залежить від фази Місяця та в якому знаку він перебуває. Ще варто звернути увагу на положення Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.
Найкращі союзники шлюбу – це Венера та Юпітер. Перша відповідає за кохання та гармонію. Юпітер – за зростання та успіх. Коли обидві планети добре розташовані, то старт вашого подружнього життя буде ще кращим.
Коли варто одружуватися у 2026 році:
- 7, 19, 23, 29 січня.
- 10, 20, 22 лютого.
- 21, 22, 30 березня.
- 1, 6, 13, 26 квітня.
- 10, 16, 22 травня.
- 9, 15, 16, 25, 28 червня.
- 27, 29 липня.
- 6, 10, 11, 13, 17, 31 серпня.
- 9, 14, 21, 25, 26, 29 вересня.
- 23, 28 листопада.
- 12, 28, 31 грудня.