Деякі дні будуть особливо сприятливими для молодят. Саме тоді найкраще розпочати спільну подорож у житті. Щоправда, якщо вам не вдається організувати весілля цього дня, нічого страшного не станеться. Найголовніше тут – ваше кохання та почуття один до одного, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

Коли найкраще одружуватися у 2026 році?

Насправді немає якогось ідеального астрологічного дня. Завжди будуть свої плюси та мінуси. Астрологи ж шукають дні, коли йдуть позитивні транзити планет.

Краще уникати ретроградності планет. Також багато що залежить від фази Місяця та в якому знаку він перебуває. Ще варто звернути увагу на положення Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.

Найкращі союзники шлюбу – це Венера та Юпітер. Перша відповідає за кохання та гармонію. Юпітер – за зростання та успіх. Коли обидві планети добре розташовані, то старт вашого подружнього життя буде ще кращим.

Коли варто одружуватися у 2026 році: