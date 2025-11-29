Це будуть інколи кумедні та навіть відверто дивні історії. Астрологи впевнені, що все проявиться вже на початку 2026 року. Не дивуйтеся, якщо після зимових свят побачите на телефоні "пропущений" від людини, з якою вас багато чого колись пов'язувало, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

До кого захочуть повернутися колишні?

Овен

Гороскоп для Овнів

Колишні партнери можуть знову спробувати повернутися до вас, дорогі Овни. Це не буде нав'язлива або навіть агресивна історія. Зовсім ні. Ваш колишній партнер спробує продемонструвати, що насправді сильно змінився.

Але вирішувати будете саме ви. Астрологи вважають, що Овни дійсно можуть відновити стосунки, але й є ризик, що старі образи знову розгоряться. Тож вибір за вами.

Діва

Гороскоп для Дів

Саме в січні 2025 року до вас несподівано може зателефонувати хтось із вашого минулого. Це не буде спроба відновити стосунки. Але, повірте, результат може виявитися зовсім несподіваним.

Астрологи вважають, що це буде спроба поговорити та розставити усі крапки над "і". Але хтозна чи поставите ви зрештою ту фінальну крапку?