А поєднання Юпітера з Сатурном перевірить, чи справді ви готові докласти все, аби досягнути цілей. Багатьом потрібно буде проявити дисципліну, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

До теми Солоденька парочка: які знаки зодіаку ідеально підходять один одному

У кого 2026 рік почнеться з випробувань?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Ретроградний Юпітер спонукатиме Близнюків ретельно задуматися над тим, як розпланувати видатки та доходи. У вас може виникнути бажання діяти хаотично. Але нічого доброго з цього не вийде.

Астрологи радять вам навчитися чітко фіксувати та прогнозувати ваші витрати. Також ретельно обдумайте, як саме ви могли б збільшити дохід упродовж 2026 року.

Лев

Гороскоп для Левів

Ретроградний Юпітер спонукатиме сповільнитися та заспокоїтися. Зараз не час для імпульсивних рішень та бурхливих емоцій. Тільки холодний розум та методична робота. Вона допоможе Левам уникнути зайвих проблем, які можуть особливо загостритися в першій місяці 2026 року.

Поки що краще зайняти вичікувальну позицію і тихо працювати. Вже пізніше Юпітер принесе у ваше життя нові пригоди, але це буде вже наступна ваша історія, дорогі Леви.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Зорі закликають вас не втрачати зв'язок зі своїми прагненнями та мріями. Якщо Водолії перестануть над ними працювати, то вже на початку 2026 року результат здаватиметься недосяжними.

Якщо ви продовжите дисципліновано працювати, то Юпітер надасть усі потрібні інструменти, щоб досягти успіху. В цей період важливо бути сфокусованим та "не забивати" на свої обов'язки.