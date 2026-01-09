Ретроградний Юпітер змусить переглянути свої переконання та деякі очікування. Саме цей період стане переломним у житті трьох знаків зодіаку. Тривожність поступово йде геть, а на її місце приходить спокій та впевненість, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

У кого почнеться біла смуга?

Рак

Гороскоп для Раків

Останніми тижнями Раки довго прокручували негативний сценарій в голові, який продовжував гнітити. Інколи все настільки загострювалося, що важко були пояснити, чого насправді ви боїтеся.

Однак вже на початку січня це нестерпне відчуття нарешті мине. Ретроградний Юпітер немовбито натисне на кнопку "стоп". Ви отримаєте потрібну підтримку від близьких людей.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Втрачені можливості непокоїли Скорпіонів аж занадто довго. Моментами здавалося, що все це перетворюється в певну одержимість.

Але ні. Всесвіт дружньо "поплескає" по плечу. Насправді жодна можливість не є втраченою, доки ми маємо віру в себе. Саме це Скорпіони мають усвідомити. І тоді вже пора з натхненням повертатися у "гру".

Риби

Гороскоп для Риб

Останнім часом невизначеність аж занадто сильно тиснула. Деякі представники цього знаку зодіаку почали сумніватися у власних мріях. Та ще й додалися певні невдачі в особистому житті.Але не хвилюйтеся! Ретроградний Юпітер на початку січня принесе емоційне заспокоєння. Він допоможе повернути віру в себе.

Все, що потрібно зробити – перестати себе накручувати. Коли ви почнете більше діяти та самостійно приймати рішення, так одразу з того моменту життя почне змінюватися на краще.