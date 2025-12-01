Астрологи розповіли, як пройде 1 грудня 2025 року для усіх нас. Хоч це й понеділок, але більшість з нас будуть сповнені сил та енергії, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 грудня для Овнів
У житті Овнів з'явиться багато надії. Скоро ви отримаєте нову пропозицію або відповідь, яка відкриє шлях вперед. У стосунках все буде більш ніж чудово.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 грудня для Тельців
Вранці ви будете сповнені мотивації та бажання ледь чи не змінити весь світ. Збережіть цю позитивну енергію упродовж всього дня. І тоді на вас чекатиме несподіванка ввечері.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 грудня для Близнюків
Астрологи радять обрати заняття, яке буде приємним для душі. Можливо, настав навіть момент повернутися до старого хобі?
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 грудня для Раків
Ракам варто зустрітися зі старими друзями. Заплануйте собі таку прогулянку у найближчі кілька тижнів.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 грудня для Левів
Сьогодні Левам потрібно наполегливо працювати. На горизонті вже перебуває новий проєкт, який принесе вам добру вигоду.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 грудня для Дів
Нарешті вирішиться питання, яке довго висіло над головою. Ви відчуєте полегшення, на яке так довго чекали.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 грудня для Терезів
Всесвіт усміхнеться вам та принесе нову можливість на роботі або навчанні. Також шукайте опору в близьких людях. Вони допоможуть вам порадою.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів
Ваша наполеглива робота нарешті приносить свої результати. Астрологи прогнозують успіх в роботі або навчанні, який потішить вашу самооцінку.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 грудня для Стрільців
Стрільці отримають справді несподівану пропозицію. Це може бути пов'язане з поїздкою. Ви явно не будете очікувати, що вас запросить саме ця людина.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 грудня для Козорогів
Сьогодні краще якнайменше сидіти в телефоні. Прогуляйтеся після роботи або ж сходіть у кіно. Вам потрібно розслабитися!
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв
Водоліям важливо не зосереджуватися на негативних емоціях. Є речі, на які не можемо вплинути. Постарайтеся взяти паузу. Згодом настане момент, де вам потрібно буде діяти.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 грудня для Риб
Початок зими приносить вам легкість та просто казковий настрій. Справи вирішуються одна з одною, а ви нарешті зрозумієте, чого насправді хочеться.