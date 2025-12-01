Астрологи розповіли, як пройде 1 грудня 2025 року для усіх нас. Хоч це й понеділок, але більшість з нас будуть сповнені сил та енергії, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 грудня для Овнів

У житті Овнів з'явиться багато надії. Скоро ви отримаєте нову пропозицію або відповідь, яка відкриє шлях вперед. У стосунках все буде більш ніж чудово.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 грудня для Тельців

Вранці ви будете сповнені мотивації та бажання ледь чи не змінити весь світ. Збережіть цю позитивну енергію упродовж всього дня. І тоді на вас чекатиме несподіванка ввечері.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 грудня для Близнюків

Астрологи радять обрати заняття, яке буде приємним для душі. Можливо, настав навіть момент повернутися до старого хобі?

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 грудня для Раків

Ракам варто зустрітися зі старими друзями. Заплануйте собі таку прогулянку у найближчі кілька тижнів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 грудня для Левів

Сьогодні Левам потрібно наполегливо працювати. На горизонті вже перебуває новий проєкт, який принесе вам добру вигоду.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 грудня для Дів

Нарешті вирішиться питання, яке довго висіло над головою. Ви відчуєте полегшення, на яке так довго чекали.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 грудня для Терезів

Всесвіт усміхнеться вам та принесе нову можливість на роботі або навчанні. Також шукайте опору в близьких людях. Вони допоможуть вам порадою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів

Ваша наполеглива робота нарешті приносить свої результати. Астрологи прогнозують успіх в роботі або навчанні, який потішить вашу самооцінку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 грудня для Стрільців

Стрільці отримають справді несподівану пропозицію. Це може бути пов'язане з поїздкою. Ви явно не будете очікувати, що вас запросить саме ця людина.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 грудня для Козорогів

Сьогодні краще якнайменше сидіти в телефоні. Прогуляйтеся після роботи або ж сходіть у кіно. Вам потрібно розслабитися!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв

Водоліям важливо не зосереджуватися на негативних емоціях. Є речі, на які не можемо вплинути. Постарайтеся взяти паузу. Згодом настане момент, де вам потрібно буде діяти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 грудня для Риб

Початок зими приносить вам легкість та просто казковий настрій. Справи вирішуються одна з одною, а ви нарешті зрозумієте, чого насправді хочеться.