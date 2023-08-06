Астрологи назвали найкращих свекрух за знаком зодіаку
Не всім вдається мати хороші стосунки з мамою чоловіка. Втім, астрологи переконані, що це також залежить від знаку зодіаку свекрухи.
Найкращими свекрухами є Козороги, Тельці та Риби. Вони завжди прийдуть на допомогу. Водночас не лізтимуть у сімейні стосунки сина з непроханими порадами, пиши 24 Канал.
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Козоріг
Народжені під цим знаком будуть ідеальними свекрухами. Вони намагаються побудувати добрі стосунки з невісткою. На Козорогів завжди можна покластися, вони з задоволенням залишаться з дітьми, адже дуже люблять онуків. Ці свекрухи піклуватимуться про всю родину, однак, не будуть влазити у стосунки сина та командувати ним.
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Телець
Ці свекрухи проявлять розуміння й терпимість. Вони завжди поставлять добробут дітей на перше місце. За потреби допоможуть, однак, не будуть вмішуватися в особисте життя.
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Риби
Представниці цього знаку зодіаку завжди готові надати підтримку. Вони здебільшого мають творчий підхід до життя, намагаються створити максимально гармонію та затишок. З такими свекрухами буде комфортно жити під одним дахом.
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