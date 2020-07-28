Ведуча Лілія Ребрик не належить до тих зірок, які тримають особисте життя за сімома замками. З її родиною вже давно знайомі шанувальники, тому в день народження мами вона вирішила публічно привітати іменинницю.

Сьогодні, 28 липня, день народження святкує мама телезірки Лілії Ребрик Віра Тодорюк. На жаль, знаменита донька не може особисто привітати неньку, яка живе в Чернівцях, через напружений робочий графік та постійні зйомки. Тому привітання для іменинниці ведуча залишила в інстаграм-профілі.

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Попри те, що Лілія Ребрик бачиться з мамою вкрай рідко, вона називає її найкращою подругою. Ведуча та акторка зізналась, що мама завжди розуміла її й навіть 16-річною дозволяла почуватися дорослою і самостійною.

Ти моя найкраща подружка! Нехай так буде завжди... Я дякую тобі за те, що в 16 я почувалась дорослою, а в 39 – можу дозволити собі бути дитиною! Це такі необхідні та такі безцінні відчуття, які нам можуть подарувати тільки батьки,

– зворушливо написала Ребрик.

Чуттєвий допис вона доповнила серією фото з мамою у власному заміському будинку під Києвом, куди батьки зірки навідуються з Чернівців. На світлинах також з'явилися рідні ведучої – батько Іван, сестра Юліана, чоловік Андрій Дикий та доньки – Поліна й Діана, які зібралися разом за святковою вечерею з нагоди довгоочікуваної зустрічі після карантину.

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