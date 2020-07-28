Ведущая Лилия Ребрик не принадлежит к тем звездам, которые держат личную жизнь за семью замками. С ее семьей уже давно знакомы поклонники, поэтому в день рождения мамы она решила публично поздравить именинницу.

Сегодня, 28 июля, день рождения празднует мама телезвезды Лилии Ребрик Вера Тодорюк. К сожалению, знаменитая дочь не может лично поздравить мать, которая живет в Черновцах, из-за напряженного рабочего графика и постоянных съемок. Поэтому поздравление для именинницы ведущая оставила в инстаграм-профиле.

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Несмотря на то, что Лилия Ребрик видится с мамой крайне редко, она называет ее лучшей подругой. Ведущая и актриса призналась, что мама всегда понимала ее и даже 16-летней позволяла чувствовать себя взрослой и самостоятельной.

Ты моя лучшая подружка! Пусть так будет всегда... Я благодарю тебя за то, что в 16 я чувствовала себя взрослой, а в 39 – могу позволить себе быть ребенком! Это такие необходимые и такие бесценные ощущения, которые нам могут подарить только родители,

– трогательно написала Ребрик.

Чувственное сообщение она дополнила серией фото с мамой в собственном загородном доме под Киевом, куда родители звезды наведываются из Черновцов. На фотографиях также появились родные ведущей – отец Иван, сестра Юлиана, муж Андрей Дикий и дочери – Полина и Диана, которые собрались вместе за праздничным ужином по случаю долгожданной встречи после карантина.

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