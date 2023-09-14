Так-от, за версією астрологів, перше місце серед песимістів посідають Раки. Представники цього знаку зодіаку надто багато думають про все та можуть налаштувати себе на негатив, пише 24 Канал.

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Рак

Народжені під цим знаком зодіаку схильні до переживань та дуже вразливі. Вони можуть сприймати світ навколо як небезпечне та непередбачуване місце, що викликає неспокій і страх.

Раки дуже багато думають. У голові вони прораховують усі можливі варіанти. Щоправда, зазвичай не позитивні, а навпаки.

Окрім того, ці люди різко реагують на проблеми. Також можуть закриватися в собі й нікому не розказувати про те, що їх турбує.

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