5 найнезвичніших чоловічих імен, якими хочеться назвати сина

Яких імен батьки тільки не придумають, щоб звучати нестандартно та по-новому. У такій справі ще головне – знати, що вони означають.

Деякі імені можуть мати настільки специфічні значення, що батьки й не здогадувались, коли їх обирали. Тому важливо це питання з'ясовувати заздалегідь. Найнезвичніші імена для хлопців – підготував 24 Канал.

До теми Значення імені Вікторія: яка країна походження цього милозвучного імені

Цікаві імена для хлопчиків

Єлизар – ім'я з давньоєврейським корінням. Воно сформувалось від імені Елеазар, що перекладають як "Бог допоміг". Елеазаром називали одного зі старозавітних священників. Ім’я з'явилось у Київській Русі з появою християнства та стало одним з найпопулярніших чоловічих імен.

Лев – ім'я, яке має 2 версії походження імені Лева. За першою, воно утворилось від латинського слова leo та означає "лев". А інша версія свідчить, що ім'я походить від давньогрецького слова "ліон", що у перекладі "цар звірів".

Лука – має грецьке коріння з вкрапленням латинського. Бере початок від імені "Лукас" та значить "світиться", "світлий" або "народжений на світанку".

Домінік – похідне від латинського слова "Домінус", що означає "Господь", "Бог". Воно з'явилось в пізній Римській імперії, та зберегло попит й сьогодні.

Аміль – має різні версії походження. Дехто вважає, що воно походить з арабської мови. Його значення – "правитель" або "намісник". Таке ім'я дуже часто використовують в Азербайджані. Адже воно перекладається як "володар", "правитель".