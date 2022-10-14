Ці знаки Зодіаку запросто зриваються на людях, пише 24 канал. Причин для їхньої агресивної поведінки є безліч, тому якщо ви не хочете вступати у конфлікт з Козерогами, Рибами і Терезами, то їх краще не чіпати.

Читайте також Астролог назвав чоловіків, які повернуться до своїх колишніх у жовтні

Козероги

Козероги постійно агресивні. Вони не вміють зарадити чи сказати добре слово. У них вкрай рідко проявляється емпатія до людей, яким важко. Якщо їм щось не подобається – вони можуть нахамити та образити та навіть не задумуються над тим, що зробили іншій людині боляче.

Риби

Риби дуже самовпевнені в собі та вміють себе захистити. За словом в кишеню вони не полізуть, тому якщо виникає якийсь конфлікт, вони одрузу сприймають все вштики та починають проявляти свою агресію. Вони ні до кого не прислухаються та будуть до останнього всім доводити свою думку та правоту.

Терези

Терези досить уїдливі та зухвалі. Вони звикли, що все у їхньому житті відбувається так, як вони цього захочуть, тому якщо щось йде не за їхнім планом, то вони докладуть всіх зусиль, щоб зіпсувати настрій іншим. Окрім того, вони є максимально злопам’ятними, тож постійно носять камінь за пазухою.