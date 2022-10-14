Эти знаки Зодиака запросто срываются на людях, пишет 24 канал. Причин для их агрессивного поведения множество, поэтому если вы не хотите вступать в конфликт с Козерогами, Рыбами и Весами, то их лучше не трогать.

Читайте также Астролог назвал мужчин, которые вернутся к своим бывшим в октябре

Козероги

Козероги постоянно агрессивны. Они не умеют помочь или сказать доброе слово. У них крайне редко проявляется эмпатия к людям, которым тяжело. Если им что-то не нравится – они могут нахамить и обидеть и даже не задумываются над тем, что сделали больно другому человеку.

Рыбы

Рыбы очень самоуверены и умеют себя защитить. За словом в карман они не полезут, поэтому если возникает какой-то конфликт, они вдруг воспринимают все вштики и начинают проявлять свою агрессию. Они ни к кому не прислушиваются и будут до последнего всем доказывать свое мнение и правоту.

Весы

Весы довольно язвительны и дерзки. Они привыкли, что все в их жизни происходит так, как они этого захотят, поэтому если что-то идет не по их плану, то они приложат все усилия, чтобы испортить настроение другим. Кроме того, они максимально злопамятны, поэтому постоянно носят камень за пазухой.