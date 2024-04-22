Як правильно підготуватися до сповіді та причастя перед Великоднем

До Великодня залишилось зовсім мало часу. Цього року православні християни та греко-католики відзначатимуть його 5 травня. Традиційно перед святом, у період Великого посту, люди йдуть до сповіді та причастя.

Це важливо зробити, аби повністю очиститися духовно. Так віряни зустрічають свято Воскресіння Христового зі світлими думками, без образ та злості. Як підготуватися до сповіді та причастя, читайте у матеріалі.

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Як підготуватися до сповіді та причастя

Під час сповіді людина розповідає священникові про усі свої гріхи, аби Господь її пробачив. Не варто боятися, адже важливо бути щирими. Священник кафедрального собору Святої Трійці Віталій Собко зазначає, що кожен християнин обов'язково має йти до сповіді у піст. Добре, звичайно, коли це роблять частіше, ніж один раз у рік.

Сповідатися можуть навіть діти, яким виповнилося 7 років. Однак до таїнства потрібно ретельно готуватися. Важливо зрозуміти, що таке сповідь, та щиро визнати свої гріхи. Також варто попросити вибачення у людей, яких образили навмисно чи ненавмисно, самим пробачити близьким та помиритися.

Перед причастям слід дотримуватися посту протягом 1-3 днів, а у день, коли будете йти до храму, взагалі нічого не їсти та не пити. Правила послаблюються для людей, які хворіють. Якщо вони приймають ліки, то вживати їжу необхідно перед цим. Якщо є можливість, то варто постити лише вранці.