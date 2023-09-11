Навіщо засипати сіль в раковину: спробуйте та не пошкодуєте

Періодично в домі кожного забиваються труби. Це неприємна ситуація, адже починає погано пахнути з каналізації та перебувати на кухні тривалий час, неможливо.

Не завжди є можливість придбати професійні засоби для чистки каналізації. А іноді треба швидко розв'язати цю проблему, а під рукою – лише народні засоби. Як впоратися з цим за допомогою звичайної кухонної солі – далі.

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Як почистити труби: простий лайфхак

Звичайна сіль допоможе ефективно прочистити труби на кухні не гірше, ніж популярні магазинні засоби. Якщо вони забились залишками їжі, жиром та брудом, потрібна всього 1 склянка солі. Засипте її в раковину та залишіть на півтори години.

Важливо: якщо ви сантехніка, виготовлена з порцеляни, не варто заливати її кип'ятком, бо може понищитись матеріал.

Харчова сіль дуже добре забирає бруд, відкладення з їжі, жир. А також – вона чудово дезінфікує труби, тому що усуває погані запахи, які часто смердять на всю кухню.

Такий простий засіб буде корисним і для каналізації. Є простий рецепт, як позбутися неприємного запаху з унітаза.



Лайфхак із сіллю / Фото Deposit.photos

Насипте туди 2 склянки солі;

залийте ще 1 літр кип'ятку;

хай постоїть так 15-20 хвилин;

спустіть воду.

Для того, щоб труби не забивалися та не виникало поганого запаху, десь 1 раз у місяць насипайте 1 столову ложку солі в зливний отвір.