Використання попелу: навіщо його додають у ґрунт та для яких рослин він смертельний

Зола має ряд переваг і недоліків. І якщо для одних насаджень – вона буде дуже корисною, то інші можуть швидко загинути від такого добрива. Важливо розуміти, навіщо у ґрунт додають золу й для яких рослин вона смертельна.

Зола – це та речовина, яка може бути корисною та шкідливою водночас. Тому що одним рослинам вона допомагає, а іншим – шкодить. Тому потрібно знати, як правильно її використовувати. 24 Канал розповість, навіщо у ґрунт додають золу та для яких рослин вона смертельна.

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Навіщо у землю додають попіл

Корисні речовини . Попіл містить різноманітні мінерали, такі як калій, фосфор, кальцій та інші. Додавання попелу поповнює запаси цих речовин в ґрунті, що сприяє здоровому росту рослин.

. Попіл містить різноманітні мінерали, такі як калій, фосфор, кальцій та інші. Додавання попелу поповнює запаси цих речовин в ґрунті, що сприяє здоровому росту рослин. Регулювання кислотності. Попіл знижує показник кислотності у будь-які землі. Саме тому він може бути особливо корисним в кислих ґрунтах.



Удобрення попелом / Фото Nday.te

Відлякування шкідників. Деякі з них не терплять запах попелу. Його додавання до ґрунту відлякує деяких шкідників, таких як мурахи, комахи-шкідники, які живляться рослинами.

Деякі з них не терплять запах попелу. Його додавання до ґрунту відлякує деяких шкідників, таких як мурахи, комахи-шкідники, які живляться рослинами. Застосування в компостуванні. Попіл додають до компосту, щоб збагатити його мінералами та підвищити якість землі.

Яким рослинам шкодить попіл

Не варто підгодовувати золою ті рослини, яким добре живеться на кислих ґрунтах. Попіл має лужне середовище, тому його додавання може зіпсувати ріст рослин. Адже є насадження, яким потрібен саме кислий ґрунт. Йдеться про лохину, кавун, азалію, верес, гортензію та щавель. Сюди входять хвойні рослини.



Гортензії / Фото Klioma-service

Молоді рослини також погано реагують на будь-які зміни в землі. Додавання попелу негативно позначається на них, бо вони не можуть ефективно регулювати циркуляцію води та мінералів у своїх тканинах.

Чутливі до солей рослини не треба підживлювати попелом, адже зола містить різноманітні мінерали, включаючи солі. Якщо попіл додають великими кількостями, то це викликає стрес у багатьох рослин, таких як огірки, картопля або малина.



Картопля на городі / Фото Pixabay

Не радять вносити золу одночасно з доломітовим борошном, тому що ці речовини мають сильний лужний ефект.