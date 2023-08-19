Корисний трюк: навіщо перевертати матрац і що це дає

Спати на матраці – звичне діло. Можливо, не всі задумуються про правильну його експлуатацію. А це дуже важливо.

Зміна положення матраца, особливо ортопедичного – один з етапів догляду за ним. Адже він підлаштовується під особливості тіла людини, тож навантаження буде в тих самих місцях. Що ще варто знати про користування матрацом – розкаже 24 Канал.

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Що дає перевертання матраца

Має значення, як ви користуєтесь матрацом, бо кожен з них виконаний з різних матеріалів та може витримати різну вагу. Врахуйте ці моменти, якщо не хочете викинути матрац на смітник за кілька місяців експлуатації.

Якщо його періодично перевертати, то це матиме певні переваги:

навантаження стане рівномірним, тож річ прослужить вам довше;

вам довше; не буде прогинатися й провалюватися: таке буває, коли довго чимось користуєтесь;

форма матраца залишиться незмінною ;

; підтримати анатомічні та ортопедичні властивості виробу.



Перевертання матрацу / Фото Simpler.com

Постійно змінювати положення треба пружинним матрацам з різною жорсткістю. Якщо йдеться про безпружинний матрац, їх не потрібно перевертати. Хіба якщо сторони матраца передбачають стелитись в певний сезон

Як правильно перевертати матрац

Експерти кажуть, якщо матрац є новим, то слід перевертати його 1 раз на 2 тижні. Якщо це робити регулярно від самого початку, тоді матеріал всередині буде рівномірно розподілятися по поверхні.

Предметам у тривалій експлуатації, заведено змінювати положення 1 раз на 3 місяці. Це варто робити за такими схемами: