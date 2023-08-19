Изменение положения матраса, особенно ортопедического – один из этапов ухода за ним. Ведь он подстраивается под особенности тела человека, так что нагрузка будет в тех же местах. Что еще стоит знать о пользовании матрасом – расскажет 24 Канал.

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Что дает переворачивание матраса

Имеет значение, как вы пользуетесь матрасом, потому что каждый из них выполнен из разных материалов и может выдержать разный вес. Учтите эти моменты, если не хотите выбросить матрас на свалку за несколько месяцев эксплуатации.

Если его периодически переворачивать, это будет иметь определенные преимущества:

нагрузка станет равномерной, поэтому вещь прослужит вам дольше;

вам дольше; не будет прогибаться и проваливаться: такое бывает, когда долго пользуетесь вещью;

форма матраса останется неизменной ;

; поддержать анатомические и ортопедические свойства изделия.



Перевертывание матраса / Фото Simpler.com

Постоянно менять положение нужно пружинным матрацам с разной жесткостью. Если речь идет о беспружинном матрасе, их не нужно переворачивать. Разве если стороны матраса предполагают стелиться в определенный сезон

Как правильно переворачивать матрас

Эксперты говорят, если матрас новый, то следует переворачивать его 1 раз в 2 недели. Если это делать регулярно изначально, тогда материал внутри будет равномерно распределяться по поверхности.

Предметам в длительной эксплуатации принято менять положение 1 раз в 3 месяца. Это следует делать по следующим схемам: