Изменение положения матраса, особенно ортопедического – один из этапов ухода за ним. Ведь он подстраивается под особенности тела человека, так что нагрузка будет в тех же местах. Что еще стоит знать о пользовании матрасом – расскажет 24 Канал.
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Что дает переворачивание матраса
Имеет значение, как вы пользуетесь матрасом, потому что каждый из них выполнен из разных материалов и может выдержать разный вес. Учтите эти моменты, если не хотите выбросить матрас на свалку за несколько месяцев эксплуатации.
Если его периодически переворачивать, это будет иметь определенные преимущества:
- нагрузка станет равномерной, поэтому вещь прослужит вам дольше;
- не будет прогибаться и проваливаться: такое бывает, когда долго пользуетесь вещью;
- форма матраса останется неизменной;
- поддержать анатомические и ортопедические свойства изделия.
Перевертывание матраса / Фото Simpler.com
Постоянно менять положение нужно пружинным матрацам с разной жесткостью. Если речь идет о беспружинном матрасе, их не нужно переворачивать. Разве если стороны матраса предполагают стелиться в определенный сезон
Как правильно переворачивать матрас
Эксперты говорят, если матрас новый, то следует переворачивать его 1 раз в 2 недели. Если это делать регулярно изначально, тогда материал внутри будет равномерно распределяться по поверхности.
Предметам в длительной эксплуатации принято менять положение 1 раз в 3 месяца. Это следует делать по следующим схемам:
- переставляем матрас горизонтально, так чтоб, где мы ставили голову, теперь клали ноги;
- ставим матрас другой, противоположной стороной;
- затем снова меняем положение по схеме голова-ноги;
- тогда переворачиваем предмет другой стороной.