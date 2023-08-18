Під час користування на матрацах через певний час з'являються плями, бруд, неприємний запах. Щоб усунути ці речі, треба знати, як і чим його правильно чистити. У цій ситуації – допоможе 24 Канал.

Ого Несподівана відповідь: експерти розповіли, як часто треба приймати душ

Як правильно чистити матрац

Харчова сода – домашній засіб, який є у кожного. І діє на всі 100% у різних ситуаціях. Вона допомагає видалити різні плями, вбити бактерії на поверхні, дати матрацу новий та свіжий запах. Також – це потужний засіб від кліщів. Візьміть:

трохи води;

губку аби нежорстку щітку;

соду.



Харчова сода / Фото "Харчовик"

Насамперед матрац треба зволожити вологою губкою чи щіткою. Це необхідно, аби позбутися пилу. Коли ви це зробили, на поверхню посипте соду й рівномірно розподіліть її.

Нехай так простоїть 3-4 години. Матрац має бути сухий, а не мокрий. Потім пилотяжимо поверхні від порошку. Соду, яка залишилась, можна забрати ганчіркою або щіткою. Плями повинні щезнути від такого засобу.

Інші способи чистки матраца

Аби видалити плями на матраці, можна використати й інші народні засоби. Варто змішати такі продукти, як кухонна сіль, крохмаль та вода у співвідношенні 2:1:1. Приготовану суміш покладіть на пляму та почекайте, поки висохне.

Можна повторювати процедуру кілька разів підряд.



Крохмаль / Фото Klopotenko

Окрім плям на поверхні, буває неприємний запах. Може з'являтися від поту або тривалого користування. Треба час від часу виносити його на вулицю, аби провітрювався.

Можна приготувати розчин на основі оцту. Варто розмішати половину чайної ложки рідини з 1 літром негарячої води. Перелийте засіб у пульверизатор та розпилюйте на матрац. Слід зачекати, аби запах оцту вивітрів.



Оцет / Фото Safaritrade

Якщо ви помітили, що на матраці розвинувся грибок, це означає, що саме час винести його на сонце. Та залишити його там на 2-3 дні. Якщо не допомогло, тоді єдиним варіантом залишається придбати новий матрац.