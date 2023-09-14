Навіщо на зубній пасті смужки: що вони насправді означають

Напевно, більшість з нас помічали кольорові позначки на кінчику тюбика зубної пасти. Навколо них існує один міф.

Деякі люди вважають, що орієнтуючись на колір смужок на тюбику пасти, зможуть обрати кращу, більше корисну. Розповімо про міф, який побутує навколо цієї теми та як воно є насправді.

Неочікувано Ці 7 ознак свідчать про можливі заморозки: будьте готовими

Кольорові смужки на пасті: міф про значення

Дехто вважає, що чорна позначка є показником найшкідливішої пасти, до якої входять досить агресивні компоненти.

Синя смужка начебто свідчить про пасту на основі хімічних речовин у кількості 80%. Подейкують, якщо довго таку використовувати, може з'явитися пародонтоз.

Червона смужка, за інформацією в мережі, на половину виготовлена з абразивних речовин. Вважається, що нею краще не чистити зуби тим, хто має проблеми з яснами.

І от зелена позначка нібито є знаком, що паста складається винятково з натуральних речовин. Кажуть, її радять стоматологи для чищення зубів.

Утім, усі ці припущення є неправдивими.

Що означають кольорові смужки на пасті

На ділі такі смужки є показником для автоматичного фасувального конвеєра. Саме на кінчику, де ми бачимо кольорові позначки, обрізають тюбик та закріплюють його.

Тобто, колір смужки абсолютно нічого вам не скаже про компоненти зубної пасти та її користь. Виробники обирають кольори на свій смак. Єдиний момент – опираються на те, аби відтінок сильно відрізнявся від фону, аби датчик допоміг вказати, де обрізати та запаювати упакування.