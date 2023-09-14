Некоторые люди считают, что ориентируясь на цвет полосок на тюбике пасты, смогут выбрать лучшую, более полезную. Расскажем о мифе, который бытует вокруг этой темы и как оно есть на самом деле.

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Цветные полоски на пасте: миф о значении

Некоторые считают, что черная отметка является показателем вредной пасты, в которую входят достаточно агрессивные компоненты.

Синяя полоска вроде бы свидетельствует о пасте на основе химических веществ в количестве 80%. Говорят, если долго такую использовать, может появиться пародонтоз.

Красная полоска, по информации в сети, на половину изготовлена из абразивных веществ. Считается, что ею лучше не чистить зубы тем, кто испытывает проблемы с деснами.

И вот зеленая отметка якобы знаком, что паста состоит исключительно из натуральных веществ. Говорят, ее советуют стоматологи для чистки зубов.

Впрочем, все эти предположения неправдивы.

Что означают цветные полоски на пасте

На деле такие полоски являются показателем автоматического фасовочного конвейера. Именно на кончике, где мы видим цветные отметки, обрезают тюбик и закрепляют его.

То есть, цвет полоски абсолютно ничего вам не скажет о компонентах зубной пасты и ее пользе. Производители выбирают цвета по своему вкусу. Единственный момент – опираются на то, чтобы оттенок сильно отличался от фона, чтобы датчик помог указать, где обрезать и запаивать упаковку.